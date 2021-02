L’Iran met en garde Biden alors qu’il poursuit son plan de réduction des inspections nucléaires

Téhéran – Le président Joe Biden poursuit la même politique contre l’Iran que son prédécesseur, a déclaré dimanche le ministre des Affaires étrangères du pays, deux jours avant que Téhéran ne menace de réduire les inspections de ses installations nucléaires par l’ONU.

Mohammad Javad Zarif, dans une interview avec l’agence de presse anglophone Press TV, a déclaré que la politique de « pression maximale » de l’ancien président Donald Trump était toujours appliquée à l’Iran.

«Les États-Unis sont accros aux sanctions, mais ils doivent savoir que l’Iran ne cédera pas à la pression», a déclaré Zarif. «Nous ne cherchons pas d’armes nucléaires.»

Il a également réitéré la position de Téhéran selon laquelle Washington devrait faire le premier pas pour relancer l’accord nucléaire de 2015 avec les puissances mondiales, qui offrait un allégement des sanctions à l’Iran en échange d’accepter de freiner son programme nucléaire.

Trump a retiré les États-Unis de l’accord, également connu sous le nom de Plan d’action global conjoint, en mai 2018 et a réimposé des sanctions sévères contre l’Iran dans le but d’isoler le pays et de réduire considérablement ses exportations de pétrole.

En réponse, l’Iran a commencé à violer certaines des limites nucléaires de l’accord et, en décembre, les législateurs du pays ont approuvé un projet de loi qui suspendrait une partie des inspections de l’ONU de ses installations nucléaires, si les signataires ne prévoyaient pas d’allégement des sanctions d’ici le 23 février.

L’Iran arrêtera également la mise en œuvre d’un protocole additionnel qui permet aux inspecteurs de l’ONU d’effectuer des inspections plus intrusives dans les installations nucléaires iraniennes.

Zarif a insisté sur le fait que cela ne signifierait pas que l’Iran abandonnait l’accord, mais a déclaré que les États-Unis devaient toujours lever les sanctions pour sauver le pacte. «Toutes nos étapes sont réversibles», a-t-il déclaré.

L’administration Biden a annoncé la semaine dernière qu’elle était prête à s’entretenir avec d’autres puissances mondiales et l’Iran pour discuter de l’accord, mais les deux pays ne sont pas d’accord pour savoir qui devrait faire le premier pas pour relancer l’accord.

La comparaison de Zarif de l’approche de Biden à l’égard des tactiques de Trump sur l’Iran est un signe de mécontentement face au rythme et à l’attitude actuels de l’administration Biden, a déclaré Aniseh Bassiri Tabrizi, chercheur en sécurité au Moyen-Orient au Royal United Services Institute, un groupe de réflexion londonien.

L’histoire continue

« Il y avait de l’optimisme que l’administration Biden aurait agi plus rapidement en ce qui concerne l’Iran », a déclaré Tabrizi. «Au lieu de cela, un mois plus tard, il a seulement déclaré qu’il était prêt à participer aux discussions la semaine dernière – et pour que les discussions se traduisent en quelque chose de concret, il faudra probablement un certain temps.

Pendant ce temps, le chef de la surveillance nucléaire de l’ONU, Rafael Grossi, a rencontré dimanche le chef atomique de l’Iran.

L’Agence internationale de l’énergie atomique a déclaré la semaine dernière que la visite visait à trouver « une solution mutuellement acceptable pour que l’AIEA poursuive les activités de vérification essentielles dans le pays ».

Grossi devrait informer les médias des résultats des pourparlers plus tard dimanche.

Avant la réunion, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré samedi à la télévision nationale iranienne que le but de la visite de Grossi était de «minimiser les éventuels dommages» aux collaborations entre Téhéran et l’AIEA.

Il a ajouté que les inspections nucléaires seront réduites de 20 à 30% après le 23 février, mais se poursuivront toujours.

Amin Khodadadi a rapporté de Téhéran, Yuliya Talmazan de Londres.

Reuters et Associated Press ont contribué à ce rapport.