L’Iran menace Israël face à une offensive terrestre imminente à Gaza (rapport)

Le ministre iranien des Affaires étrangères a averti qu’une offensive terrestre israélienne à Gaza forcerait l’Iran à intervenir, étendant probablement la guerre à d’autres régions du Moyen-Orient, selon un rapport.

Hossein Amirabdollahian a fait ces commentaires lors d’une réunion avec l’envoyé des Nations Unies pour le Moyen-Orient, Tor Wennesland, samedi à Beyrouth, a rapporté Axios, citant deux sources diplomatiques connaissant la situation.

Les sources ont déclaré au média qu’Abdollahian a déclaré que l’Iran ne voulait pas que le conflit s’étende à d’autres parties de la région, mais a insisté sur le fait que l’Iran devra réagir si l’opération israélienne se poursuit à Gaza.

Une attaque terrestre israélienne sur Gaza se profilait dimanche après que des militants du Hamas ont lancé une attaque surprise le 7 octobre qui a tué 1 300 Israéliens, pour la plupart des civils, et ramené des dizaines d’otages à Gaza. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que plus de 2 300 Palestiniens avaient été tués depuis le début des combats.

Amirabdollahian a déclaré aux journalistes à Beyrouth que le Hezbollah basé au Liban avait envisagé tous les scénarios de guerre et qu’Israël devrait mettre fin à ses attaques sur Gaza dès que possible. Le Hezbollah, un groupe terroriste, est soutenu par l’Iran.

« Je suis au courant des scénarios mis en place par le Hezbollah », a déclaré Amirabdollahian. « Toute mesure prise par la résistance (Hezbollah) provoquera un énorme tremblement de terre dans l’entité sioniste. »

Les combattants du Hezbollah se sont préparés le long des frontières libanaises avec Israël, les deux camps échangeant des tirs à plusieurs reprises depuis l’attaque du Hamas.

« Je veux avertir les criminels de guerre et ceux qui soutiennent cette entité avant qu’il ne soit trop tard pour mettre fin aux crimes contre les civils à Gaza, car il pourrait être trop tard dans quelques heures », a déclaré Amirabdollahian.

Le président Biden a averti les autres acteurs du Moyen-Orient de ne pas se joindre au conflit et a envoyé des navires de guerre américains dans la région tout en promettant son plein soutien à Israël.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré la semaine dernière que l’Iran avait une « large complicité » avec le Hamas en raison de son soutien à l’organisation terroriste, mais qu’il n’avait encore vu « aucune preuve spécifique qui nous indique qu’il était sciemment impliqué dans l’organisation terroriste ». planifiant ou impliqué dans les ressources et la formation nécessaires à cet ensemble très complexe d’attaques » qui ont été menées.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu’il contacterait les responsables de l’ONU au Moyen-Orient car « il existe encore une opportunité de travailler sur une initiative (pour mettre fin à la guerre), mais il pourrait être trop tard demain ».

Amirabdollahian a déclaré avoir rencontré vendredi le chef du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, tandis que la chaîne de télévision Al-Manar du Hezbollah a rapporté qu’il avait également discuté de la situation à Gaza et dans la région avec le plus haut responsable du Hamas en exil, Saleh Arouri, et le chef du groupe du Jihad islamique palestinien. , Ziad Nakhaleh.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.