L’Iran menace de « répondre de manière décisive » à toute frappe américaine

JERUSALEM (AP) — L’Iran a menacé mercredi de « répondre de manière décisive » à toute attaque américaine contre la République islamique à la suite de Le lien entre le président Joe Biden et Téhéran au meurtre de trois soldats américains dans une base militaire en Jordanie.

Les États-Unis ont indiqué qu’ils se préparaient à des frappes de représailles au Moyen-Orient à la suite de l’attaque de drone de dimanche qui a également blessé au moins 40 soldats. Tour 22une base secrète dans le nord-est de la Jordanie qui a joué un rôle crucial pour la présence américaine en Syrie voisine.

Cependant, des inquiétudes demeurent que toute frappe américaine supplémentaire pourrait enflammer davantage une région déjà secouée par La guerre continue d’Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza et les attaques en cours des rebelles Houthis du Yémen contre les navires dans la mer Rouge.

Un destroyer de l’US Navy se trouvant dans la voie navigable a abattu un missile de croisière antinavire lancé par les Houthis mardi soir, la dernière attaque visant les forces américaines patrouillant sur la principale route commerciale maritime, ont indiqué des responsables.

Les avertissements iraniens sont venus d’abord de Amir Saïd Iravani, ambassadeur d’Iran auprès des Nations Unies à New York. Il a donné un point de presse aux journalistes iraniens mardi soir, selon l’agence de presse officielle IRNA.

“La République islamique répondrait de manière décisive à toute attaque contre le pays, ses intérêts et ses ressortissants, sous n’importe quel prétexte”, a déclaré IRNA citant Iravani. Il a décrit toute éventuelle riposte iranienne comme une « réponse forte », sans plus de détails.

La mission iranienne auprès de l’ONU n’a pas répondu mercredi aux demandes de commentaires ou de précisions sur les remarques d’Iravani.

Iravani a également nié que l’Iran et les États-Unis aient échangé des messages au cours des derniers jours, que ce soit par l’intermédiaire d’intermédiaires ou directement. La chaîne satellitaire panarabe Al Jazeera, basée et financée par le Qatar, a rapporté plus tôt qu’une telle communication avait eu lieu. Le Qatar sert souvent d’intermédiaire entre Washington et Téhéran.

« De tels messages n’ont pas été échangés », a déclaré Iravani.

Mais le gouvernement iranien a pris note des menaces de représailles américaines suite à l’attaque de la base en Jordanie.

“Parfois, nos ennemis augmentent la menace et aujourd’hui, nous entendons des menaces entre les paroles de responsables américains”, a déclaré le commandant des Gardiens de la révolution, le général Hossein Salami, qui ne répond qu’au guide suprême. L’Ayatollah Ali Khamenei, a déclaré lors d’un événement mercredi. « Nous leur disons que vous nous avez connu et que nous nous connaissons. Nous ne laissons aucune menace sans réponse.

« Nous ne cherchons pas la guerre, mais nous n’avons pas peur de la guerre », a-t-il ajouté, selon IRNA.

Samedi, un général en charge de la défense aérienne iranienne a décrit celle-ci comme étant au « plus haut niveau de préparation défensive ». Cela suscite également des inquiétudes pour l’aviation commerciale voyageant à travers et au-dessus de l’Iran. Après un Une frappe de drone américain a tué un général de haut rang en 2020, la défense aérienne iranienne a abattu par erreur un avion de ligne ukrainien, tuant les 176 personnes à bord.

Pendant ce temps, les attaques des rebelles Houthis soutenus par l’Iran se poursuivent dans la mer Rouge, ciblant récemment un navire de guerre américain. Le missile lancé mardi soir visait l’USS Gravely, un destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke, a indiqué le commandement central de l’armée américaine dans un communiqué.

“Aucun blessé ni dégât n’a été signalé”, indique le communiqué.

Un porte-parole militaire houthiste, Brig. Le général Yahya Saree a revendiqué l’attaque dans un communiqué mercredi matin, la qualifiant de « victoire pour l’oppression du peuple palestinien et de réponse à l’agression américano-britannique contre notre pays ».

Saree a revendiqué les Houthis a tiré « plusieurs » missiles. quelque chose qui n’est pas reconnu par la marine américaine. Les affirmations des Houthis ont été exagérées dans le passé, et leurs missiles s’écrasent parfois au sol et ne parviennent pas à atteindre leurs cibles.

Les Houthis ont affirmé lundi, sans preuve, avoir pris pour cible l’USS Lewis B. Puller, une base d’atterrissage flottante utilisée par les Navy SEAL et d’autres. Les États-Unis ont déclaré qu’il n’y avait eu aucune attaque.

Depuis novembre, les rebelles ont pris pour cible à plusieurs reprises des navires en mer Rouge. Offensive israélienne contre le Hamas à Gaza. Mais ils ont fréquemment ciblé des navires ayant des liens ténus ou inexistants avec Israël, mettant ainsi en péril le transport maritime dans le pays. une route clé pour le commerce mondial entre l’Asie, le Moyen-Orient et l’Europe.

Les Houthis ont frappé un navire commercial avec un missile vendredi, allumer un feu qui a brûlé pendant des heures.

L’écrivain d’Associated Press, Nasser Karimi, à Téhéran, en Iran, a contribué à ce rapport.