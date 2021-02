L’Iran menace de réduire davantage ses engagements nucléaires si les États-Unis ne reviennent pas à l’accord de 2015

Le gouvernement iranien a menacé de réduire davantage ses engagements dans le cadre de l’accord nucléaire de 2015 si les États-Unis ne rejoignaient pas l’accord selon les termes précédents, supprimant les sanctions imposées au pays pendant la présidence de Trump.

S’adressant aux médias, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Saeed Khatibzadeh a déclaré que le pays procédera le 21 février aux changements prévus aux pouvoirs d’inspection que le chien de garde de l’ONU a reçus dans le cadre de l’accord nucléaire.

Cependant, Khatibzadeh n’a pas tardé à déclarer que « Cela ne signifie pas mettre fin à toutes les inspections par le chien de garde nucléaire de l’ONU. » Le ministère iranien des Affaires étrangères voit simplement cette décision comme une réduction supplémentaire de ses obligations pour refléter le refus des autres pays de respecter l’accord conclu en 2015.

Le 21 février, la loi changera pour refuser au chien de garde nucléaire de l’ONU les pouvoirs auparavant considérables qu’il avait auparavant pour inspecter les sites à volonté, réduisant leurs capacités à visiter uniquement les sites que le gouvernement iranien a déclarés comme sites nucléaires.

L’ancien président Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord avec l’Iran en 2018, affirmant que l’accord n’avait pas atteint les objectifs souhaités, tout en réimposant des sanctions au pays du Moyen-Orient.

En réponse, l’Iran a annulé ses engagements nucléaires, ne respectant plus les limites de l’enrichissement de l’uranium, la quantité de stock qu’il peut détenir et le niveau de recherche et développement qu’il peut mener. Au début de 2021, le pays du Moyen-Orient a recommencé à enrichir de l’uranium à 20% de pureté, bien en dessous du niveau de pureté de 90% requis pour qu’il soit de qualité militaire et utilisable dans les bombes nucléaires. L’Iran s’est engagé à cesser d’enrichir de l’uranium à son niveau actuel si les États-Unis rejoignent l’accord nucléaire.

Le président Joe Biden a déclaré qu’il avait l’intention de rejoindre l’accord, bien qu’il ne soit pas encore clair si l’Amérique chercherait à apporter des modifications aux conditions précédentes. Bien que l’administration Biden n’ait pas encore pris de décision pour relancer l’accord, le président a déclaré que les sanctions ne seraient pas levées tant que l’Iran ne reviendrait pas à la table des négociations.

L’Iran a rejeté le calendrier proposé par l’administration Biden, appelant l’Amérique à faire le premier pas, à lever les sanctions et à revenir à l’accord initial avant que la nation du Moyen-Orient ne revienne à ses engagements nucléaires.

