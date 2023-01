L’Iran menace de désigner “toute” armée membre de l’UE comme groupe terroriste — RT World News

L’avertissement de Téhéran intervient après que le Parlement européen a demandé l’inscription des gardiens de la révolution sur une liste noire

Le parlement iranien a mis en garde les pays de l’UE contre la désignation du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) comme une organisation terroriste, menaçant de riposter et de traiter les pays européens et leurs armées de la même manière.

Ahmad Naderi, membre du Présidium du Parlement iranien, a annoncé vendredi que les législateurs iraniens avaient préparé un projet d’amendement au code juridique du pays qui désignerait les pays membres de l’UE comme des organisations terroristes.

Naderi a précisé que la loi s’appliquerait à tous les États de l’UE – ainsi qu’à leurs forces armées, organisations et institutions – qui incluent le CGRI sur une liste de groupes terroristes.

Cette annonce intervient après que le Parlement européen a adopté mercredi une résolution appelant l’UE et ses États membres à mettre sur liste noire le CGRI, qu’il accuse d’activités terroristes, de répression violente des manifestations et de fourniture de drones à la Russie. Cette désignation signifierait qu’il deviendrait une infraction pénale pour quiconque dans l’UE d’appartenir, de s’associer ou de donner des fonds au CGRI. Ses avoirs dans le bloc seraient également gelés.

L’IRGC est une branche d’élite des forces armées iraniennes qui, selon diverses estimations, compte entre 190 000 et 250 000 membres actifs. Le groupe est responsable à la fois de la sécurité intérieure et des frontières et exerce un contrôle sur de vastes segments de l’économie du pays.

Jeudi, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a condamné la “émotionnel” l’approche du Parlement européen, étiquetant sa résolution “inapproprié et incorrect.”















“Malheureusement, nous avons assisté à la publication d’un projet de résolution émotionnelle, dure et non professionnelle par le Parlement européen, qui est en conflit avec la rationalité et la civilité politiques”, a déclaré le ministre, notant que si l’UE donnait suite à la recommandation, elle finirait par “se tirer une balle dans le pied”.

Le récent pic de tensions entre Téhéran et l’Occident intervient après une vague de protestations et d’émeutes déclenchée par la mort d’une jeune femme, Mahsa Amini, en garde à vue en septembre. Amini a été arrêté pour avoir porté un “inapproprié” hijab et est décédée des suites de mauvais traitements présumés pendant sa détention.

Les États-Unis, l’UE et un certain nombre d’autres pays ont imposé une série de sanctions aux individus et entités iraniens qui, selon eux, étaient responsables de la violente répression des manifestations.

Téhéran a réfuté les affirmations selon lesquelles la mort d’Amini était le résultat de brutalités policières et a insisté sur le fait que les troubles dans le pays avaient été incités de l’étranger et que Washington et Bruxelles utilisaient les sanctions comme un outil pour attiser davantage de tensions sociales dans le pays.