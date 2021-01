L’IRAN a menacé de faire exploser deux villes si Israël prépare des plans d’attaque sur la tentative de Téhéran de fabriquer une bombe nucléaire.

Les forces iraniennes ont averti qu’elles «niveleraient Haïfa et Tel-Aviv» si Israël complotait une action militaire contre eux.

Cela est venu après que le chef de la défense israélienne, le lieutenant-général Aviv Kochavi, ait averti que le retour des États-Unis à un accord nucléaire de 2015 avec l’Iran serait une « mauvaise chose sur les plans opérationnel et stratégique ».

Il a déclaré que cette décision permettrait à la République islamique de construire rapidement une bombe, ce que les dirigeants iraniens ont toujours nié vouloir faire.

Kochavi a déclaré que cette analyse l’avait incité à élaborer de nouveaux plans contre l’Iran, qu’il accusait d’opérer à travers les milices alliées à travers le Moyen-Orient, y compris le Liban et la Syrie.

Israël était déjà actif dans une campagne de raids aériens dans ces régions.

Kohavi a déclaré: « Au vu de cette analyse fondamentale, j’ai ordonné aux Forces de défense israéliennes de préparer un certain nombre de plans opérationnels, en plus de ce que nous avons déjà, et nous les développerons au cours de l’année prochaine ».

« Ce sera le gouvernement, bien sûr, qui décidera de leur mise en œuvre, mais ces plans doivent être prêts, ils doivent être sur la table et ils doivent être documentés. »

Le porte-parole des forces armées iraniennes, le général de brigade Abolfazl Shekarchi, a rejeté les plans comme « guerre psychologique. »

« Si la moindre erreur est commise, nous nivellerons Haïfa et Tel Aviv dans les plus brefs délais »,

Mahmoud Vaezi, chef de cabinet du président iranien Hassan Rohani a également répondu aux commentaires: « Notre peuple et le peuple de la région connaissent le langage utilisé jusqu’à présent par les responsables du régime sioniste, qui parlent plus et cherchent à mener une guerre psychologique. »

Vaezi a déclaré qu’Israël n’avait «ni un plan ni la capacité» de mener une attaque contre l’Iran.

Le plan d’action global conjoint, également connu sous le nom d’accord sur le nucléaire iranien ou JCPOA, a été décrit comme le « pire accord jamais négocié par les États-Unis » selon l’ancien président Donald Trump.

La déclaration de politique officielle du président Joe Biden fait l’éloge du JCPOA, tout en critiquant la décision de Trump de le quitter et trace la voie pour le retour des États-Unis.

La politique stipule: «Si Téhéran revient au respect de l’accord, le président Biden réintègrera l’accord.

« Utiliser une diplomatie intransigeante et le soutien de nos alliés pour le renforcer et l’étendre, tout en repoussant plus efficacement les autres activités déstabilisantes de l’Iran. »

Outre les États-Unis et l’Iran, le JCPOA comprend la Chine, la France, l’Allemagne, la Russie et le Royaume-Uni.