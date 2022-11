L’Iran marque la prise de contrôle de l’ambassade américaine en 1979 au milieu de manifestations nationales

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – L’Iran a marqué vendredi la prise de contrôle de l’ambassade des États-Unis à Téhéran en 1979 alors que sa théocratie fait face à des manifestations à l’échelle nationale après la mort d’une femme de 22 ans arrêtée plus tôt par la police des mœurs du pays.

La télévision publique iranienne a diffusé en direct diverses contre-manifestations à travers le pays, certains à Téhéran brandissant des pancartes des drones en forme de triangle que la Russie utilise maintenant pour frapper des cibles dans sa guerre contre l’Ukraine. Mais alors que les foules à Téhéran semblaient nombreuses avec des femmes portant le tchador agitant le drapeau de la République islamique, d’autres manifestations dans le pays semblaient plus petites, avec seulement quelques dizaines de personnes participantes.

Le président iranien Ebrahim Raisi devait également prendre la parole devant l’ancienne ambassade américaine à Téhéran pour marquer la commémoration.

Les manifestations qui secouent l’Iran depuis plus de six semaines après la mort de Mahsa Amini marquent l’un des plus grands défis lancés aux dirigeants religieux du pays depuis qu’ils ont pris le pouvoir lors de la révolution islamique de 1979. Au moins 300 manifestants ont été tués et 14 000 arrêtés depuis le début des troubles, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe qui surveille la répression des manifestants.

La commémoration annuelle marque le moment où des étudiants manifestants ont escaladé la clôture de l’ambassade le 4 novembre 1979, irrités par le président de l’époque, Jimmy Carter, permettant au Shah Mohammad Reza Pahlavi, mortellement malade, de recevoir un traitement contre le cancer aux États-Unis.

Les étudiants ont rapidement pris possession de l’ensemble de l’enceinte verdoyante. Quelques membres du personnel ont fui et se sont cachés dans la maison de l’ambassadeur du Canada en Iran avant de s’échapper du pays avec l’aide de la CIA, une histoire racontée dans le film “Argo” de 2012.

La crise de 444 jours a transpercé l’Amérique, alors que des images nocturnes d’otages aux yeux bandés ont été diffusées sur les téléviseurs à travers le pays. L’Iran a finalement laissé partir tous les captifs le jour où Carter a quitté ses fonctions le jour de l’investiture de Ronald Reagan en 1981.

Cette inimitié entre l’Iran et les États-Unis a diminué et augmenté au cours des décennies qui ont suivi. Les États-Unis et les puissances mondiales ont conclu un accord nucléaire avec l’Iran en 2015 qui a considérablement réduit son programme en échange de la levée des sanctions internationales. Cependant, le président de l’époque, Donald Trump, s’est unilatéralement retiré de l’accord en 2018, déclenchant des années de tensions depuis.

Tard jeudi en Californie lors d’un rassemblement avant les élections américaines de mi-mandat, le président Joe Biden a également interrompu son discours pour s’adresser à une foule qui brandissait des téléphones portables affichant le message “FREE IRAN”.

“Ne vous inquiétez pas, nous allons libérer l’Iran”, a déclaré Biden dans un aparté lors d’un rassemblement de campagne pour le représentant démocrate Mike Levin. Il a ajouté: “Ils vont se libérer très bientôt.”

Biden avait déclaré qu’il était disposé à ce que les États-Unis rejoignent l’accord nucléaire, mais les pourparlers ont échoué. Depuis le début des manifestations à la mi-septembre, la position américaine semble s’être durcie, les responsables affirmant que la restauration de l’accord n’est pas une priorité au milieu des manifestations.

Jon Gambrell, Associated Press