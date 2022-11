L’Iran marque la prise de contrôle de l’ambassade américaine en 1979 au milieu de manifestations nationales

Les manifestations qui secouent l’Iran depuis plus de six semaines après la mort de Mahsa Amini marquent l’un des plus grands défis lancés aux dirigeants religieux du pays depuis qu’ils ont pris le pouvoir lors de la révolution islamique de 1979. Au moins 300 manifestants ont été tués et 14 000 arrêtés depuis le début des troubles, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe qui surveille la répression des manifestants.