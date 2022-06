L’Iran limoge le puissant chef du renseignement des Gardiens de la révolution

« Il n’a pas réussi à arrêter l’infiltration d’Israël et n’a pas eu beaucoup de succès dans les opérations de représailles à l’extérieur des frontières », a déclaré Seyed Peyman Taheri, un analyste proche du gouvernement iranien. « Son retrait est d’apporter du sang neuf et de maîtriser ces deux choses. »

L’Iran a limogé le chef du renseignement de longue date de la force des Gardiens de la révolution, considéré comme l’une des figures les plus puissantes du pays, alors que les inquiétudes grandissent au sujet de la guerre secrète d’Israël contre les systèmes de défense iraniens et son programme nucléaire.

Israël et l’Iran sont pris au piège depuis des années dans une guerre de l’ombre – une série d’opérations secrètes couvrant la terre, la mer, l’air et le cyberespace. Mais récemment, Israël a intensifié ses attaques et élargi les cibles au-delà des personnes impliquées dans le programme nucléaire. Il a également lancé un certain nombre de frappes de drones au plus profond de l’Iran.