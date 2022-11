L’Iran libère un footballeur avant le match contre les États-Unis

Téhéran, Iran (AP) – Les autorités iraniennes ont déclaré mardi qu’un ancien membre de l’équipe nationale de football arrêté la semaine dernière pour ses critiques du gouvernement avait été libéré sous caution.

L’annonce est intervenue quelques heures avant que l’Iran ne soit prêt à affronter les États-Unis à la Coupe du monde dans un match que les autorités promeuvent fortement alors qu’elles sont aux prises avec des manifestations nationales qui sont bien dans leur troisième mois.

Voria Ghafouri a été arrêtée la semaine dernière pour « insulte à l’équipe nationale de football et propagande contre le gouvernement », selon des médias liés à l’État. La justice a annoncé sa libération mardi sans donner plus de détails.

Ghafouri, qui n’a pas été choisi pour aller à la Coupe du monde, a été un critique virulent des autorités iraniennes tout au long de sa carrière. Il s’est opposé à l’interdiction de longue date des spectatrices féminines lors des matchs de football masculins ainsi qu’à la politique étrangère conflictuelle de l’Iran, qui a conduit à des sanctions occidentales paralysantes.

Plus récemment, il a exprimé sa sympathie pour la famille d’une femme de 22 ans dont la mort alors qu’elle était détenue par la police des mœurs iranienne a déclenché les dernières manifestations. Il a également appelé à la fin de la violente répression des manifestations dans la région occidentale du Kurdistan iranien.

Les responsables iraniens n’ont pas précisé si l’activisme de Ghafouri avait été un facteur pour ne pas le choisir pour l’équipe nationale.

Les dernières manifestations marquent l’un des plus grands défis lancés aux religieux au pouvoir en Iran depuis la révolution islamique de 1979 qui les a portés au pouvoir. Des groupes de défense des droits affirment que les forces de sécurité ont tiré à balles réelles et tiré sur les manifestants, les ont battus et arrêtés, une grande partie de la violence étant filmée.

Au moins 452 manifestants ont été tués et plus de 18 000 détenus depuis le début des troubles, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe qui surveille les manifestations.

Les autorités ont imputé les troubles à des puissances étrangères hostiles, sans fournir de preuves.

Les manifestants disent en avoir marre après des décennies de répression sociale et politique, notamment un code vestimentaire strict imposé aux femmes. Les jeunes femmes ont joué un rôle de premier plan dans les manifestations, retirant le foulard islamique obligatoire pour exprimer leur rejet du régime clérical.

Certains Iraniens s’enracinent contre leur propre équipe à la Coupe du monde, l’associant à des dirigeants qu’ils considèrent comme violents et corrompus. D’autres insistent sur le fait que l’équipe nationale, qui comprend des joueurs qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux en solidarité avec les manifestations, représente le peuple du pays. Des panneaux d’affichage faisant la promotion de l’équipe ont vu le jour dans la capitale, Téhéran.

