L’Iran libère les Saildrones saisis en mer Rouge après l’intervention de la marine américaine

Vers 14 heures, heure locale, jeudi, le navire de la marine iranienne Jamaran a saisi deux Saildrone Explorers, des navires sans équipage qui n’étaient pas armés et qui prenaient des photos non classifiées dans les eaux internationales, selon la Marine. L’incident s’est produit dans la partie sud de la mer Rouge, une voie navigable séparant la péninsule arabique de l’Afrique.

Un navire de guerre iranien a saisi deux navires de surface sans pilote américains dans la mer Rouge avant de les relâcher 18 heures plus tard, a déclaré la marine, dans un geste provocateur qui survient alors que les pourparlers nucléaires indirects entre Téhéran et Washington semblent proches de l’impasse.

Les destroyers à missiles guidés USS Nitze et USS Delbert D. Black ont ​​répondu à l’incident, envoyant des hélicoptères et tentant de négocier la libération des drones avec le Jamaran. Vers 8 heures du matin vendredi, le navire de guerre iranien a largué les deux Saildrones, des navires à énergie éolienne et solaire utilisés principalement pour la collecte de données.