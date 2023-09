L’Iran libère 5 prisonniers américains dans le cadre d’un échange, selon un responsable

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) — Cinq prisonniers recherchés par les États-Unis dans un échange avec l’Iran a quitté Téhéran lundi, a indiqué un responsable.

Les données de suivi des vols analysées par l’AP ont montré un vol de Qatar Airways décollant de l’aéroport international Mehrabad de Téhéran, qui a été utilisé pour des échanges dans le passé. Les médias d’État iraniens ont déclaré peu après que le vol avait quitté Téhéran.

Le responsable a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat car l’échange était toujours en cours.

Plus tôt, des responsables avaient déclaré que l’échange aurait lieu après que près de 6 milliards de dollars d’actifs iraniens autrefois gelés soient parvenus au Qatar, un élément clé de l’échange prévu.

Malgré l’accord, il est presque certain que les tensions resteront élevées entre les États-Unis et l’Iran, qui sont aux prises avec divers différends, notamment sur le programme nucléaire de Téhéran. L’Iran affirme que le programme est pacifique, mais il enrichit désormais l’uranium plus près que jamais des niveaux de qualité militaire.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a été le premier à reconnaître que l’échange aurait lieu lundi. Il a déclaré que l’argent recherché pour l’échange détenu par la Corée du Sud se trouvait désormais au Qatar.

Kanaani a fait ces commentaires lors d’une conférence de presse diffusée à la télévision d’État, mais le reportage a été coupé immédiatement après ses remarques.

« Heureusement, les avoirs gelés de l’Iran en Corée du Sud ont été libérés et, si Dieu le veut, ils commenceront aujourd’hui à être entièrement contrôlés par le gouvernement et la nation », a déclaré Kanaani.

« En ce qui concerne l’échange de prisonniers, il aura lieu aujourd’hui et cinq prisonniers, citoyens de la République islamique, seront libérés des prisons américaines », a-t-il ajouté. «Cinq citoyens emprisonnés qui se trouvaient en Iran seront remis aux États-Unis.»

Il a déclaré que deux des prisonniers iraniens resteraient aux États-Unis.

Le responsable a déclaré que les responsables iraniens et américains avaient été informés par le Qatar que l’argent avait été transféré à la nation arabe du Golfe, qui sert d’intermédiaire entre les États-Unis et l’Iran.

Mohammad Reza Farzin, le chef de la Banque centrale iranienne, est ensuite venu à la télévision d’État pour accuser réception de plus de 5,5 milliards d’euros – 5,9 milliards de dollars – sur des comptes au Qatar. Il y a quelques mois, l’Iran espérait recevoir jusqu’à 7 milliards de dollars.

Washington n’a pas commenté cette annonce. L’échange prévu précède le réunion des dirigeants du monde à l’Assemblée générale de l’ONU cette semaine à New York, où s’exprimera le président iranien Ebrahim Raisi, un partisan de la ligne dure.

Un avion de Qatar Airways a atterri lundi matin à l’aéroport international de Mehrabad à Téhéran, selon les données de suivi des vols analysées par l’AP. Qatar Airways utilise l’aéroport international Imam Khomeini de Téhéran pour ses vols commerciaux, mais de précédentes libérations de prisonniers ont eu lieu à Mehrabad.

L’annonce de Kanaani intervient quelques semaines après que l’Iran a déclaré que cinq Irano-Américains avaient été transférés de prison vers une assignation à résidence dans le cadre d’une mesure de renforcement de la confiance. Pendant ce temps, Séoul a autorisé la conversion en euros des avoirs gelés, détenus en won sud-coréen.

L’échange prévu s’est déroulé au milieu d’un important renforcement militaire américain dans le golfe Persique, avec la possibilité d’envoyer des troupes américaines embarquer et garder des navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz, par où transitent 20 % de toutes les expéditions de pétrole.

L’accord a également déjà été a ouvert le président américain Joe Biden à de nouvelles critiques de la part des Républicains et d’autres qui affirment que l’administration contribue à stimuler l’économie iranienne à un moment où l’Iran constitue une menace croissante pour les troupes américaines et leurs alliés du Moyen-Orient. Cela pourrait également avoir des implications dans sa campagne de réélection.

Du côté américain, Washington a déclaré que l’échange prévu inclurait Siamak Namazi, qui a été arrêté en 2015 et condamné plus tard à 10 ans de prison pour espionnage ; Emad Sharghi, un capital-risqueur condamné à 10 ans de prison ; et Morad Tahbaz, un défenseur de l’environnement anglo-américain d’origine iranienne qui a été arrêté en 2018 et également condamné à 10 ans de prison. Toutes leurs accusations ont été largement critiquées par leurs familles, les militants et le gouvernement américain.

Les responsables américains ont jusqu’à présent refusé d’identifier les quatrième et cinquième prisonniers.

Les cinq prisonniers que l’Iran a déclaré rechercher sont pour la plupart détenus pour avoir prétendument tenté d’exporter du matériel interdit vers l’Iran, comme des appareils électroniques à double usage pouvant être utilisés par une armée.

L’argent représente l’argent que la Corée du Sud devait à l’Iran – mais n’avait pas encore payé – pour le pétrole acheté avant que les États-Unis n’imposent des sanctions sur de telles transactions en 2019.

Les États-Unis soutiennent qu’une fois au Qatar, l’argent sera détenu sur des comptes restreints et ne pourra être utilisé que pour des biens humanitaires, tels que des médicaments et de la nourriture. Ces transactions sont actuellement autorisées dans le cadre des sanctions américaines visant la République islamique en raison de son programme nucléaire avancé.

Les responsables du gouvernement iranien ont largement souscrit à cette explication, même si certains partisans de la ligne dure ont insisté, sans fournir de preuves, sur le fait qu’il n’y aurait aucune restriction sur la manière dont Téhéran dépense l’argent.

L’Iran et les États-Unis ont une histoire d’échanges de prisonniers qui remonte à la prise de contrôle de l’ambassade américaine en 1979 et à la crise des otages qui a suivi la Révolution islamique. Leur échange majeur le plus récent a eu lieu en 2016, lorsque l’Iran a conclu un accord avec les puissances mondiales pour restreindre son programme nucléaire en échange d’un assouplissement des sanctions.

Quatre captifs américains, dont le journaliste du Washington Post Jason Rezaian, étaient rentrés d’Iran à l’époque, et plusieurs Iraniens aux États-Unis ont obtenu leur liberté. Le même jour, l’administration du président Barack Obama a transporté par avion 400 millions de dollars en espèces vers Téhéran.

L’Occident accuse l’Iran d’utiliser des prisonniers étrangers – y compris ceux ayant la double nationalité – comme monnaie d’échange, une allégation que Téhéran rejette.

Les négociations sur un échange majeur de prisonniers ont échoué après que le président de l’époque, Donald Trump, a retiré unilatéralement l’Amérique de l’accord nucléaire en 2018. À partir de l’année suivante, une série d’attaques et de saisies de navires attribuées à l’Iran ont accru les tensions.

Pendant ce temps, le programme nucléaire iranien s’enrichit désormais plus que jamais jusqu’à atteindre des niveaux de qualité militaire. Alors que le chef de l’organisme de surveillance nucléaire des Nations Unies a averti que L’Iran dispose désormais de suffisamment d’uranium enrichi pour produire « plusieurs » bombesdes mois supplémentaires seraient probablement nécessaires pour construire une arme et potentiellement la miniaturiser pour la monter sur un missile – si l’Iran décidait d’en développer une.

L’Iran maintient que son programme nucléaire est pacifique, et la communauté du renseignement américain maintient son évaluation selon laquelle l’Iran ne cherche pas à se doter de la bombe atomique.

L’Iran a pris des mesures ces derniers mois pour régler certains problèmes avec l’Agence internationale de l’énergie atomique. Mais les avancées de son programme ont fait craindre une conflagration régionale plus large, Israël, lui-même puissance nucléaire, ayant déclaré qu’il ne permettrait pas à Téhéran de développer cette bombe. Israël a bombardé l’Irak et la Syrie pour mettre fin à leurs programmes nucléaires, donnant ainsi plus de poids à la menace. Il est également soupçonné d’avoir perpétré une série d’assassinats visant les scientifiques nucléaires iraniens.