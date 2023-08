L’Iran, l’Égypte et l’Arabie saoudite parmi les 6 pays qui rejoindront l’alliance des BRICS

L’Iran et l’Arabie saoudite font partie des six pays qui devraient rejoindre le bloc économique des BRICS l’année prochaine, a annoncé jeudi le bloc, une décision qui devrait permettre de surveiller davantage l’influence politique de Pékin dans le golfe Persique.

Les Émirats arabes unis, l’Argentine, l’Égypte et l’Éthiopie devraient également devenir de nouveaux membres des BRICS en 2024. Les BRICS ont été créés en 2009 en tant que groupe d’économies de marché émergentes et sont devenus l’un des principaux porte-parole en faveur d’une plus grande représentation du monde en développement. et le Sud global dans les affaires mondiales.

Composée jusqu’à présent du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, l’alliance représente environ 40 pour cent de la population mondiale et plus d’un quart du PIB mondial, même si ce chiffre est appelé à augmenter avec les nouveaux membres, parmi lesquels figurent trois des plus grands producteurs de pétrole au monde : l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Iran.

Récemment, des questions ont été soulevées quant à savoir si les BRICS prendraient un virage anti-occidental sous l’influence de la Chine et de la Russie, dans un contexte de détérioration des relations entre Pékin et les États-Unis et de confrontation entre la Russie et l’Occident à propos de la guerre en Ukraine.

Mohammad Jamshidi, le adjoint politique du président iranien Ebrahim Raisi, a qualifié la décision d’ajouter son pays de « décision historique ».

« Une victoire stratégique pour la politique étrangère de l’Iran », a écrit Jamshidi sur X, l’ancien site Twitter.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a déclaré dans un communiqué que son pays coopérerait et se coordonnerait avec le reste des membres pour atteindre les objectifs du bloc en matière de coopération économique et « élever la voix du Sud global ». «

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, dont le pays préside actuellement les BRICS, a annoncé la nomination des six nouveaux membres le dernier jour du sommet du bloc dans le quartier financier de Sandton à Johannesburg.

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, le Premier ministre indien Narendra Modi et le président chinois Xi Jinping assistent au sommet et étaient présents aux côtés de Ramaphosa pour l’annonce.

« Cette augmentation du nombre de membres est historique », a déclaré Xi. « Cela montre la détermination des pays BRICS en faveur de l’unité et du développement. »

Poutine se profile à la réunion

Le président russe Vladimir Poutine ne s’est pas rendu au sommet après que la Cour pénale internationale a émis un mandat d’arrêt contre lui en mars pour l’enlèvement d’enfants en Ukraine. Il a participé virtuellement au sommet, tandis que la Russie était représentée lors de l’annonce à Johannesburg par le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Alors que l’Arabie saoudite avait été présentée comme un nouveau membre probable si les cinq membres actuels des BRICS parvenaient à un consensus sur l’expansion, l’inclusion de l’Iran était considérée comme potentiellement politiquement problématique. La Chine et la Russie faisaient pression pour une expansion, mais le Brésil, l’Inde et l’Afrique du Sud – chacun ayant des liens bilatéraux étroits avec les États-Unis – n’ont donné leur approbation que plus récemment.

Le Premier ministre indien Narendra Modi, au centre, regarde le président russe Vladimir Poutine prononcer mercredi son discours par liaison vidéo, lors du sommet des BRICS 2023 à Johannesburg. (Gianluigi Guercia/Associated Press)

Les membres actuels se sont mis d’accord sur les derniers détails de l’expansion après deux jours de négociations à Johannesburg, même si Ramaphosa a déclaré que l’idée était travaillée depuis plus d’un an. Les dirigeants des BRICS ont entamé leurs négociations à Johannesburg mardi soir et ont été engagés dans des discussions pendant la majeure partie de la journée de mercredi, débattant des derniers détails. Les BRICS sont une organisation basée sur le consensus et tous les membres doivent s’entendre sur des politiques.

C’est la deuxième fois que les BRICS décident de s’étendre. Le bloc a été formé en 2009 par le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine. L’Afrique du Sud a été ajoutée en 2010.

Dans un message en ligne, le dirigeant des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan, a salué l’annonce des BRICS et a déclaré que son pays rejoindrait un « groupe important ».

« Nous attendons avec impatience un engagement continu de coopération pour la prospérité, la dignité et le bénéfice de toutes les nations et de tous les peuples du monde », a déclaré Cheikh Mohammed sur X.

L’Iran, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis se rapprochent

Jusqu’à récemment, l’inclusion de l’Iran, de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis dans la même organisation économique ou politique aurait été impensable, alors que les tensions se sont intensifiées après l’échec de l’accord nucléaire de Téhéran en 2015 et une série d’attaques attribuées au pays depuis.

Un homme brandit un drapeau ukrainien tandis que d’autres brandissent des pancartes contre l’invasion de l’Ukraine par la Russie alors qu’ils manifestent mercredi dans un parc près du sommet des BRICS 2023 à Johannesburg. (Michele Spatari/AFP/Getty Images)

Mais alors que la pandémie de coronavirus s’est atténuée, les Émirats arabes unis sont devenus les premiers à reprendre le dialogue diplomatique avec l’Iran, à la suite des attaques de missiles contre Abou Dhabi revendiquées par les rebelles houthis du Yémen soutenus par l’Iran. En mars, l’Arabie saoudite et l’Iran ont annoncé qu’ils étaient parvenus à une détente séparée grâce à la médiation chinoise. La Chine a recherché des relations plus étroites avec les trois pays, en particulier avec l’Iran, d’où elle importe du pétrole depuis l’échec de l’accord nucléaire.

L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis entretiennent également des relations avec la Russie au milieu de la guerre menée par Moscou contre l’Ukraine, au grand dam de Washington, qui fournit depuis longtemps des garanties de sécurité aux principaux pays producteurs de pétrole.

Cette nouvelle a également constitué un élan majeur pour l’Éthiopie, le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique et l’une des économies les plus dynamiques du continent, alors que son gouvernement s’efforce de renouer avec de nombreux partenaires mondiaux et institutions financières après une crise. conflit dévastateur depuis deux ans dans la région du Tigré terminé l’année dernière.

La guerre a causé des milliards de dollars de dégâts et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, sous la pression des États-Unis et de l’Union européenne, s’est tourné vers d’autres partenaires comme la Chine, la Russie et les pays du Golfe pour obtenir leur soutien.