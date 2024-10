L’Iran lance une attaque massive de missiles contre Israël (VIDÉOS) — RT World News

Des dizaines de roquettes balistiques ont traversé les défenses anti-aériennes du pays, suggèrent des images circulant en ligne L’Iran a lancé une attaque balistique à grande échelle contre Israël, le Corps d’élite des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) affirmant avoir tiré « des dizaines » de missiles sur des cibles militaires à travers le pays. De nombreux missiles ont réussi à traverser les défenses anti-aériennes israéliennes, suggèrent plusieurs vidéos circulant en ligne. ‘), lien : « https://www.rt.com/news/605064-iran-missile-strikes-israel/ » }, événements : { onReady : function () { if(ga && mediaMute === false) { ga(‘envoyer’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘CLICK PLAY’, location.href); ga(‘envoyer’, ‘événement’, ‘Article JW Player’, ‘Prêt’, location.href); // Il s’agit simplement d’un double affichage } }, onPlay : function () { myStreamingTag.playVideoContentPart(metadata); if (ga) { if (mediaMute === false) { ga(‘send’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘CLICK PLAY’, location.href); ga(‘send’, ‘event’, ‘JW Player Article’, ‘Play’, location.href); } } var PlayingVideoId = ‘js-mediaplayer-66fc334f203027057a72d4f4’; // id текущего плеера pauseMedia(playingVideoId); //prépare les fonctions disponibles pour tous les jeux tels que le code de la fonction disponible pour le code if (recomedationBlock66fc334f203027057a72d4f4) { ationBlock66fc334f203027057a72d4f4.classList.remove(‘recomendation_active’); } if (mediaplayerContainer66fc334f203027057a72d4f4) { mediaplayerContainer66fc334f203027057a72d4f4.classList.add(‘mediaplayer_played’); } localStorage.setItem(‘canfixed’, true); }, onPause : function () { myStreamingTag.stop(); if (mediaMute === false) { if (ga) ga(‘send’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘CLICK PAUSE’, location.href); } if (recomedationBlock66fc334f203027057a72d4f4) { recomedationBlock66fc334f203027057a72d4f4.classList.add(‘recomendation_active’); } }, onComplete : function () { myStreamingTag.stop(); if (ga && mediaMute === false) { ga(‘send’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘COMPLETE’, location.href); ga(‘envoyer’, ‘événement’, ‘Article JW Player’, ‘Complet’, location.href); } if (recomedationBlock66fc334f203027057a72d4f4) { recomedationBlock66fc334f203027057a72d4f4.classList.add(‘recomendation_active’); } } } }); jwplayer(« js-mediaplayer-66fc334f203027057a72d4f4 »).addButton( « https://www.rt.com/static/libs/jwplayer/img/download.png », « Télécharger », function () { window.location.href = « https://mf.b37mrtl.ru/files/2024.10/66fc334f203027057a72d4f4.mp4?download=1 » }, « télécharger » ); function pauseMedia(playingMediaId) { var joueurs = document.querySelectorAll(‘.jwplayer, object’); var fixPlayer = document.querySelector(‘.mediaplayer_fixed’); laissez shadowDiv = document.querySelector(‘.div_shadow’); var plId = lectureMediaId.split(‘-‘)[2]; pour (var je = 0, max = joueurs.longueur; je Certaines vidéos semblent montrer des interceptions de roquettes entrantes. L’ampleur de l’attaque a cependant permis à l’Iran de pénétrer dans les défenses, avec de multiples coups observés au sol.

‘), lien : « https://www.rt.com/news/605064-iran-missile-strikes-israel/ » }, événements : { onReady : function () { if(ga && mediaMute === false) { ga(‘envoyer’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘CLICK PLAY’, location.href); ga(‘envoyer’, ‘événement’, ‘Article JW Player’, ‘Prêt’, location.href); // Il s’agit simplement d’un double affichage } }, onPlay : function () { myStreamingTag.playVideoContentPart(metadata); if (ga) { if (mediaMute === false) { ga(‘send’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘CLICK PLAY’, location.href); ga(‘send’, ‘event’, ‘JW Player Article’, ‘Play’, location.href); } } var PlayingVideoId = ‘js-mediaplayer-66fc3807203027057a72d4f9’; // l’identifiant du lecteur pauseMedia(playingVideoId); //définit la fonction pour tous les utilisateurs comme ceci. Le code de la fonction est disponible pour le code if (recomedationBlock66fc3807203027057a72d4f9) { ationBlock66fc3807203027057a72d4f9.classList.remove(‘recomendation_active’); } if (mediaplayerContainer66fc3807203027057a72d4f9) { mediaplayerContainer66fc3807203027057a72d4f9.classList.add(‘mediaplayer_played’); } localStorage.setItem(‘canfixed’, true); }, onPause : function () { myStreamingTag.stop(); if (mediaMute === false) { if (ga) ga(‘send’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘CLICK PAUSE’, location.href); } if (recomedationBlock66fc3807203027057a72d4f9) { recomedationBlock66fc3807203027057a72d4f9.classList.add(‘recomendation_active’); } }, onComplete : function () { myStreamingTag.stop(); if (ga && mediaMute === false) { ga(‘send’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘COMPLETE’, location.href); ga(‘envoyer’, ‘événement’, ‘Article JW Player’, ‘Complet’, location.href); } if (recomedationBlock66fc3807203027057a72d4f9) { recomedationBlock66fc3807203027057a72d4f9.classList.add(‘recomendation_active’); } } } }); jwplayer(« js-mediaplayer-66fc3807203027057a72d4f9 »).addButton( « https://www.rt.com/static/libs/jwplayer/img/download.png », « Télécharger », function () { window.location.href = « https://mf.b37mrtl.ru/files/2024.10/66fc3807203027057a72d4f9.mp4?download=1 » }, « télécharger » ); function pauseMedia(playingMediaId) { var joueurs = document.querySelectorAll(‘.jwplayer, object’); var fixPlayer = document.querySelector(‘.mediaplayer_fixed’); laissez shadowDiv = document.querySelector(‘.div_shadow’); var plId = lectureMediaId.split(‘-‘)[2]; pour (var je = 0, max = joueurs.longueur; je

Au moins un impact a été signalé sur une plate-forme gazière offshore près d’Ashkelon. L’installation, apparemment engloutie par les flammes, était visible de loin, suggère l’une des vidéos non vérifiées.