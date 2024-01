L’Iran lance un satellite qui fait partie d’un programme critiqué par l’Occident

JERUSALEM (AP) — L’Iran a annoncé samedi avoir procédé avec succès au lancement d’un satellite sur son orbite la plus élevée à ce jour, le dernier en date d’un programme dont l’Occident craint qu’il améliore les missiles balistiques de Téhéran.

Cette annonce intervient alors que les tensions s’intensifient dans tout le Moyen-Orient à cause de la guerre en cours avec Israël. sur le Hamas dans la bande de Gazaet quelques jours seulement après l’Iran et Pakistan engagés dans des frappes aériennes du tac au tac dans les pays des uns et des autres.

Le satellite Soraya a été placé sur une orbite à environ 750 kilomètres (460 miles) au-dessus de la surface de la Terre avec sa fusée à trois étages Qaem 100, a indiqué l’agence de presse officielle IRNA. Il n’a pas immédiatement reconnu ce que le satellite avait fait, bien que le ministre des Télécommunications Isa Zarepour ait décrit le lancement comme ayant une charge utile de 50 kilogrammes (110 livres).

Le lancement faisait partie du programme spatial des Gardiens de la révolution iraniens parallèlement au programme spatial civil iranien, selon le rapport.

Il n’y a pas eu de confirmation indépendante immédiate que l’Iran ait réussi à mettre le satellite en orbite. L’armée américaine et le Département d’État n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les États-Unis ont précédemment déclaré que les lancements de satellites iraniens défiaient une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU et ont appelé Téhéran à n’entreprendre aucune activité impliquant des missiles balistiques capables de transporter des armes nucléaires. Les sanctions de l’ONU liées au programme de missiles balistiques iranien ont expiré en octobre dernier.

L’évaluation de la menace mondiale réalisée par la communauté du renseignement américain pour 2023 indique que le développement de lanceurs de satellites « raccourcit le délai » nécessaire à l’Iran pour développer un missile balistique intercontinental, car il utilise une technologie similaire.

Les missiles balistiques intercontinentaux peuvent être utilisés pour lancer des armes nucléaires. L’Iran produit désormais de l’uranium proche de niveaux de qualité militaire après l’échec de son accord nucléaire avec les puissances mondiales. Téhéran dispose de suffisamment d’uranium enrichi pour « plusieurs » armes nucléaires, s’il choisit de les produire, le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique a mis en garde à plusieurs reprises.

L’Iran a toujours nié vouloir se doter de l’arme nucléaire et affirme que son programme spatial, tout comme ses activités nucléaires, est à des fins purement civiles. Cependant, les agences de renseignement américaines et l’AIEA affirment que l’Iran avait un programme nucléaire militaire organisé jusqu’en 2003.

L’implication de la Garde dans les lancements, ainsi que la possibilité de lancer la fusée à partir d’un lanceur mobile, suscitent des inquiétudes chez l’Occident. La Garde, qui ne répond qu’au guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a dévoilé son programme spatial en 2020.

Au cours de la dernière décennie, l’Iran a envoyé en orbite plusieurs satellites de courte durée et, en 2013, a lancé un singe dans l’espace. Le programme a toutefois connu des problèmes récemment. Il y a eu cinq lancements ratés d’affilée pour le Programme Simorghune autre fusée porteuse de satellite.

Un incendie au port spatial Imam Khomeini en février 2019 a tué trois chercheurs, avaient annoncé les autorités de l’époque. L’explosion d’une fusée sur une rampe de lancement plus tard cette année-là a attiré l’attention du président de l’époque, Donald Trump, qui a raillé l’Iran avec un tweet montrant ce qui semblait être une photo de surveillance américaine du site.

En décembre, l’Iran a envoyé en orbite une capsule capable de transporter des animaux alors qu’il se prépare à des missions humaines dans les années à venir.

___

L’écrivain d’Associated Press, Amir Vahdat, à Téhéran, en Iran, a contribué à ce rapport.