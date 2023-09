L’Iran lance un satellite militaire en orbite, augmentant les tensions

L’Iran affirme avoir réussi à placer un troisième satellite d’imagerie en orbite, une décision qui suscitera probablement davantage de critiques de la part du monde occidental, craignant que la république islamique ne renforce sa technologie de missiles balistiques.

Les astronomes pourraient bientôt recevoir des avertissements lorsque les satellites SpaceX menacent leur vue

La force aérospatiale du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a lancé le satellite Noor-3 à bord de sa fusée Qased à trois étages, selon les médias locaux signalé. Le lancement a eu lieu mercredi depuis un lieu tenu secret. L’US Space Force a suivi deux objets qui correspondaient à un lancement depuis Shahrud, en Iran, vers 2 h 00 HE, selon un astrophysicien. Jonathan McDowell du Centre Harvard-Smithsonian d’Astrophysique.

Le satellite a été placé sur son orbite à une altitude de 450 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre, selon Issa Zarepour, ministre iranien des communications et des technologies de l’information, qui a annoncé le lancement sur X (anciennement Twitter).

« Si Dieu le veut, cette année sera une année fructueuse pour l’industrie spatiale du pays », a écrit Zarepour, ajoutant que l’Iran espère lancer un ou deux satellites supplémentaires d’ici la fin de l’année en cours, sur la base du calendrier iranien (19 mars 2024). . L’Iran a connu une série de lancements ratés ces dernières années, ce qu’elle a imputé à des problèmes techniques.

L’Iran a lancé son premier satellite militaire, Noor-1, en avril 2020, suivi de Noor-2, lancé en mars 2022. Les deux satellites ont été envoyés en orbite à bord de la fusée Qased, bien que Noor-1 soit tombé de son orbite et soit rentré dans l’orbite terrestre. Ambiance en avril 2022.

« Noor 3 a été lancé à l’altitude actuelle de Noor 2, et non à son altitude d’origine », a écrit McDowell sur X. « Les deux satellites sont à peu près dans le même plan orbital, ce qui suggère qu’ils pourraient travailler ensemble. En revanche, Noor 1 était déjà sur le point de rentrer lorsque Noor 2 a été lancé.

Après le lancement de Noor-1, les États-Unis ont affirmé que le satellite iranien défiait une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies « qui appelle le régime à n’entreprendre aucune activité liée aux missiles balistiques conçus pour être capables de transporter des armes nucléaires, y compris les lancements utilisant des missiles balistiques ». technologie », selon un déclaration publié en 2020. Plus tôt en 2019, le Les États-Unis ont imposé des sanctions sur l’agence spatiale iranienne.

Avec le lancement de son troisième satellite en orbite, les choses vont forcément dégénérer entre les États-Unis et l’Iran, d’autant plus que le monde occidental craint une alliance croissante entre l’Iran et la Russie.

Pour plus de vols spatiaux dans votre vie, suivez-nous sur X (anciennement Twitter) et ajoutez le site dédié de Gizmodo à vos favoris Page sur les vols spatiaux.