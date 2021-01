Téhéran, Iran (AP) – L’armée iranienne a lancé mardi un exercice des forces terrestres le long de la côte du golfe d’Oman, a rapporté la télévision d’État, le dernier d’une série d’exercices rapides que le pays organise dans un contexte de tensions croissantes autour de son programme nucléaire et la campagne de pression de Washington contre Téhéran.

Selon le rapport, des unités de commandos et d’infanterie aéroportée participaient à l’exercice annuel, ainsi que des avions de combat, des hélicoptères et des avions de transport militaires. Le chef de l’armée nationale iranienne, Abdolrahim Mousavi, supervisait l’exercice.

L’Iran a récemment intensifié les exercices militaires dans le cadre d’un effort pour faire pression sur le président élu Joe Biden au sujet de l’accord nucléaire dont le président Donald Trump s’est retiré. Biden a déclaré que les États-Unis pourraient rejoindre l’accord multinational destiné à contenir le programme nucléaire iranien.

Samedi, les gardiens de la révolution paramilitaires iraniens ont mené un exercice, lançant des missiles balistiques anti-navires de guerre sur une cible simulée à une distance d’environ 1800 kilomètres (1120 miles) dans l’océan Indien, un jour après le lancement de la division aérospatiale de la Garde au sol. missiles balistiques et drones contre des «hypothétiques bases ennemies» dans le vaste désert central du pays.

Jeudi dernier, la marine iranienne a tiré des missiles de croisière dans le cadre d’un exercice naval dans le golfe d’Oman, sous la surveillance de ce qui semblait être un sous-marin nucléaire américain. Plus tôt la semaine dernière, les forces affiliées à la Garde ont effectué une manœuvre limitée dans le golfe Persique après un exercice massif, réservé aux drones, dans la moitié du pays plus tôt en janvier.

Les tensions entre Washington et Téhéran se sont intensifiées au milieu d’une série d’incidents résultant du retrait unilatéral de Trump de l’accord nucléaire iranien avec les puissances mondiales. Dans les derniers jours de l’administration Trump, Téhéran a saisi un pétrolier sud-coréen et a commencé à enrichir de l’uranium plus proche des niveaux de qualité militaire, tandis que les États-Unis ont envoyé des bombardiers B-52, le porte-avions USS Nimitz et un sous-marin nucléaire dans la région.

Trump en 2018 a retiré unilatéralement les États-Unis de l’accord nucléaire iranien, dans lequel Téhéran avait accepté de limiter son enrichissement d’uranium en échange de la levée des sanctions économiques. Trump a cité le programme de missiles balistiques de l’Iran parmi d’autres problèmes liés au retrait de l’accord.

Lorsque les États-Unis ont ensuite intensifié les sanctions économiques, l’Iran a progressivement abandonné les limites que l’accord avait imposées à son développement nucléaire.