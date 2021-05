Les forces iraniennes auraient lancé un drone suicide armé en Israël alors que les forces se précipitaient pour l’intercepter à la frontière.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié Téhéran de «patrons de la terreur» après avoir affirmé qu’un drone chargé d’explosifs abattus cette semaine avait été envoyé par l’Iran.

AFP

Un drone chargé d’explosifs aurait été lancé d’Iran en Israël. L’image montre le lancement d’un drone lors d’un exercice militaire dans un lieu inconnu du centre de l’Iran[/caption]

AFP

Cela survient alors que les frappes aériennes entrent dans le 11e jour consécutif[/caption]

Netanya a révélé qu’il pensait qu’il avait été lancé depuis l’Irak ou la Syrie après avoir été abattu par les forces de défense israéliennes aux premières heures de mardi matin alors qu’il s’approchait de la frontière israélo-jordanienne.

«Alors que nous étions engagés dans ces hostilités il y a quelques jours, l’Iran a envoyé un drone armé d’Irak ou de Syrie», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse aux côtés du ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas.

«Les forces iraniennes ont lancé un drone armé, que nos forces ont intercepté à la frontière entre Israël et la Jordanie.

«Je pense que tout dit sur le véritable patron de la terreur au Moyen-Orient et dans le monde: l’Iran»,

Les forces de Tsahal ont collecté des fragments de l’avion détruit pour les examiner après que les habitants de la ville de Beit She’an aient reçu l’ordre de s’enfermer dans leurs maisons.

Rex

Des roquettes sont lancées depuis la ville de Gaza vers Israël alors que le Premier ministre Netanyahu a accusé l’Iran de fournir un soutien au Hamas[/caption]

Netanyahu a également accusé l’Iran d’apporter son soutien à des groupes terroristes tels que le Hamas.

« L’Iran soutient non seulement complètement le Jihad islamique à Gaza, et leur donne tous les financements, il donne également des armes au Hamas ainsi qu’au Hezbollah et ils fournissent l’échafaudage sur lequel ces organisations travaillent réellement », a-t-il déclaré.

Cela vient après que des espions occidentaux ont affirmé que l’Iran avait aidé le Hamas à développer des missiles mortels pour frapper des cibles au plus profond d’Israël.

Selon des responsables du renseignement occidental, l’aide du pays a joué un rôle clé en aidant le groupe palestinien militant Hamas à développer un arsenal d’armes mortelles.

Les responsables estiment que l’assistance technologique a entraîné une amélioration significative de la capacité de l’organisation terroriste à frapper des cibles au plus profond d’Israël et a contribué à la mort de dizaines de personnes.

On pensait que les armes étaient fabriquées à Gaza, sur la base d’une conception iranienne.

Cela survient alors qu’Israël et les Palestiniens sont embourbés dans leur pire conflit depuis des années, la bande de Gaza étant pilonnée par des frappes aériennes alors que les militants du Hamas tirent des roquettes sur l’Etat juif.





Alors que les attentats à la bombe entrent dans le 11e jour, les efforts diplomatiques en vue d’un cessez-le-feu s’accélèrent au milieu d’une crise humanitaire qui s’aggrave dans le territoire palestinien.

Les agences du monde entier demandent l’arrêt de la violence afin d’autoriser les fournitures médicales à Gaza.

«La gravité des blessures met à rude épreuve un système de santé déjà débordé», a déclaré le directeur régional de l’OMS, Ahmed Al-Mandhari, au Caire.