Les États arabes accueillant des troupes américaines craindraient des représailles si Israël utilisait leur espace aérien pour attaquer Téhéran

Téhéran a averti plusieurs alliés des États-Unis au Moyen-Orient, dont la Jordanie, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et le Qatar, de ne pas aider Israël dans toute attaque potentielle contre l’Iran, selon des responsables arabes anonymes cités par le Wall Street Journal.

L’avertissement, aurait émis par « voies diplomatiques secrètes » était une réponse aux menaces israéliennes de représailles sévères après que l’Iran a tiré environ 180 missiles balistiques sur Israël au début du mois.

Les responsables israéliens préconisent des frappes de représailles dévastatrices contre les installations nucléaires et les infrastructures pétrolières iraniennes, tandis que les États-Unis tentent de limiter leur réponse et d’éviter une guerre plus large qui pourrait se propager à toute la région.

L’escalade du conflit entre Israël et l’Iran a suscité des inquiétudes parmi les États riches en énergie du golfe Persique quant à la sécurité de leurs propres installations pétrolières. Les installations et forces militaires américaines dans la région pourraient également être menacées en raison d’erreurs de calcul ou d’escalades potentielles, ce qui pourrait entraîner des conséquences inattendues, selon le WSJ.















Des responsables de plusieurs pays qui accueillent des troupes américaines ont déclaré au WSJ que leurs États avaient fait prendre conscience à l’administration du président Joe Biden qu’ils ne voulaient pas que leur infrastructure militaire ou leur espace aérien soient utilisés pour des opérations offensives contre l’Iran. Dans un rapport distinct publié jeudi, Reuters a cité trois sources affirmant que l’Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis ont tous déclaré à Washington qu’ils n’autoriseraient pas les avions israéliens à utiliser leur espace aérien pour une attaque.

Les responsables américains de la défense ont reconnu que certains partenaires régionaux avaient fait part de leurs inquiétudes au Pentagone, mais ces demandes « rester informel » selon le WSJ.

L’Iran est tout à fait prêt à se défendre et à riposter contre toute attaque potentielle d’Israël, a déclaré jeudi à RT une source à Téhéran proche du dossier, ajoutant que la réponse serait « proportionné » et basé sur les normes nationales et internationales.















Si Israël cible les infrastructures pétrolières iraniennes, Téhéran réagira en frappant les raffineries de pétrole de ce pays, a expliqué la source. Les attaques contre d’autres infrastructures, telles que les centrales électriques ou les installations nucléaires, entraîneront également des représailles contre les installations correspondantes en Israël.

L’Iran affirme avoir ciblé uniquement des installations militaires, et aucune victime civile israélienne n’a été signalée suite à son attaque massive de missiles balistiques contre Israël le 1er octobre. La seule victime signalée était un Palestinien qui aurait été écrasé par des débris de missile.

Téhéran a mis en garde Jérusalem-Ouest contre toute mesure de représailles disproportionnée. Cependant, si une éventuelle attaque israélienne devait nuire aux civils, Téhéran serait incité à réviser sa doctrine nucléaire, a déclaré la source à RT, sans plus de détails.