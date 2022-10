L’Iran lance un avertissement à Biden

Les tentatives d’influencer le pays depuis l’étranger échoueront, selon le ministère des Affaires étrangères

Les États-Unis échoueront dans leurs tentatives d’inciter à l’agitation et de se mêler des affaires intérieures de l’Iran, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani. Sa déclaration intervient après que le président américain Joe Biden a soutenu les manifestations anti-gouvernementales à travers la République islamique.

Des manifestations et des affrontements avec la police ont éclaté le mois dernier après qu’une femme de 22 ans nommée Mahsa Amini est décédée en détention après avoir été détenue par la police des mœurs iranienne à Téhéran pour avoir porté un “inapproprié” foulard. Sa famille a affirmé qu’elle avait été torturée.

Kanaani a accusé Biden samedi de “soutenir les émeutes”.

“Étant donné qu’il n’a ni conseillers de confiance ni bonne mémoire, je lui rappelle que l’Iran est si fort et inébranlable qu’il ne céderait pas à ses cruelles sanctions et à ses vaines menaces”, a-t-il ajouté. Kanaani a déclaré samedi, cité par Press TV.

Le diplomate a déclaré que la république islamique « ne sera pas ébranlé par les interventions et [statements] d’un politicien fatigué de la vaine campagne contre l’Iran.

“Nous défendrons ensemble l’indépendance de l’Iran” il ajouta.

Vendredi, s’adressant à des journalistes à Portland, dans l’Oregon, Biden a qualifié le gouvernement iranien d'”oppressif” et s’est dit surpris par “le courage des personnes et des femmes qui descendent dans la rue”.

“Je veux dire, ça a vraiment été incroyable,” Biden a dit.

Les États-Unis ont déjà imposé deux séries de sanctions contre la police des mœurs iranienne et plusieurs responsables, dont deux ministres du gouvernement, pour ce qu’ils ont appelé “Répression violente des manifestations pacifiques”.

Au moins 240 personnes ont été tuées lors des manifestations à travers l’Iran, selon l’agence de presse HRANA, qui rend compte des questions relatives aux droits de l’homme.

Samedi, un incendie s’est déclaré à l’intérieur de la prison d’Evin à Téhéran au milieu des troubles, tuant quatre détenus, ont indiqué les autorités, accusant « affrontements » entre les détenus pour l’incident.

Le rapport officiel du coroner publié la semaine dernière, quant à lui, a déclaré qu’Amini était tombé dans le coma et était décédé de conditions sous-jacentes et non de violence physique. Une enquête du parlement iranien est parvenue à la même conclusion dimanche. Le rapport a également indiqué que l’ambulance n’a pas pu se rendre assez rapidement à Amini en raison de la foule devant le bureau de la police des mœurs.