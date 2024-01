L’Iran lance trois satellites dans un contexte de tensions croissantes avec les puissances occidentales | Actualités spatiales

L’Iran a lancé avec succès trois satellites pour la première fois à l’aide de sa fusée porteuse développée par le ministère de la Défense et de la Logistique des forces armées, ont rapporté les médias d’État, une étape dont l’Occident craint qu’elle ne stimule le programme de missiles balistiques de Téhéran.

Les satellites ont été envoyés dimanche sur une orbite minimale de 450 km (280 miles). Un satellite pesant 32 kg (71 livres) et deux nano-satellites de moins de 10 kg chacun ont été propulsés à l’aide de la fusée porteuse Simorgh (Phoenix).

Les nanosatellites, nommés Kayhan-2 et Hatef-1, seront utilisés pour tester la technologie de communication et de géopositionnement à bande étroite, ont indiqué les médias officiels.

Le plus gros satellite, nommé Mahda et construit par l’Agence spatiale iranienne, visera à tester la précision de la fusée Simorgh pour acheminer plusieurs cargaisons vers l’espace. La fusée Simorgh a connu de multiples pannes dans le passé.

Une analyse par l’agence de presse Associated Press des images du lancement a montré qu’il a eu lieu au centre spatial Imam Khomeini, dans la province rurale iranienne de Semnan.

« Le rugissement du Simorgh [rocket] résonnait dans le ciel et l’espace infini de notre pays », a déclaré Abbas Rasooli, journaliste à la télévision d’État, dans la vidéo.

Ce lancement intervient dans un contexte de tensions accrues dans l’ensemble du Moyen-Orient à cause de la guerre continue d’Israël contre la bande de Gaza, suscitant les craintes d’un conflit régional. Des groupes liés à l’Iran au Yémen, en Syrie, en Irak et au Liban ont mené des attaques contre les intérêts américains et israéliens en solidarité avec les Palestiniens. Plus de 26 000 Palestiniens ont été tués au cours de près de quatre mois de bombardements israéliens.





Programmes nucléaires et balistiques

Plus tôt ce mois-ci, l’Iran a lancé son satellite Sorayya avec une fusée construite par les Gardiens de la révolution, que l’Europe pense que l’Iran utilisera pour développer des missiles balistiques à longue portée.

L’Iran a rejeté samedi cette condamnation, affirmant qu’il avait droit au progrès technologique pacifique dans le domaine aérospatial.

Dans le même temps, l’évaluation de la menace mondiale réalisée par la communauté du renseignement américain pour 2023 indique que le développement de lanceurs de satellites rapproche l’Iran du développement de missiles et cite le Simorgh comme une possible fusée à double usage.

Sous l’ancien président Hassan Rohani, l’Iran a ralenti son programme spatial pour apaiser les tensions avec l’Occident, mais sous le président Ebrahim Raisi, le programme a progressé.

Les États-Unis ont précédemment déclaré que les lancements de satellites iraniens défiaient une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU et ont appelé Téhéran à n’entreprendre aucune activité impliquant des missiles balistiques capables de transporter des armes nucléaires. Les sanctions de l’ONU liées au programme de missiles balistiques iranien ont expiré en octobre dernier.

Depuis que les États-Unis se sont retirés de l’accord nucléaire en 2018, l’Iran a augmenté ses activités d’enrichissement d’uranium jusqu’à un niveau proche de celui de la fabrication d’armes nucléaires, même si les agences de renseignement américaines et d’autres estiment que Téhéran n’a pas commencé à rechercher activement l’arme nucléaire. Téhéran affirme que son programme nucléaire est à des fins civiles.