L’Iran lance trois satellites dans l’espace

JERUSALEM (AP) — L’Iran a annoncé dimanche avoir lancé avec succès trois satellites dans l’espace avec une fusée qui a connu de multiples échecs dans le passé, la dernière en date d’un programme qui, selon l’Occident, améliore les missiles balistiques de Téhéran.

Ce lancement intervient alors que les tensions s’intensifient dans tout le Moyen-Orient à cause de la guerre continue d’Israël. sur le Hamas dans la bande de Gazafaisant craindre un conflit régional.

Même si l’Iran n’est pas intervenu militairement dans le conflit, il a fait face à des pressions croissantes au sein de sa théocratie pour qu’il agisse après un attentat suicide meurtrier de l’État islamique au début du mois et en tant que groupes proxy comme Les rebelles Houthis du Yémen mènent des attaques lié à la guerre. Pendant ce temps, les pays occidentaux restent préoccupés par l’expansion rapide du programme nucléaire iranien.

Des images diffusées par la télévision d’État iranienne montrent un lancement nocturne de la fusée Simorgh. Une analyse de l’Associated Press a montré que l’événement s’est produit au port spatial Imam Khomeini, dans la province rurale iranienne de Semnan.

“Le rugissement de la Simorgh (fusée) a résonné dans le ciel et l’espace infini de notre pays”, a déclaré Abbas Rasooli, journaliste à la télévision d’État, dans les images.

La télévision d’État a nommé les satellites lancés Mahda, Kayhan-2 et Hatef-1. Il décrit le Mahda comme un satellite de recherche, tandis que le Kayhan et le Hatef sont des nanosatellites axés respectivement sur le positionnement mondial et la communication. Le ministre iranien des Technologies de l’information et des communications, Isa Zarepour, a déclaré que le Mahda avait déjà renvoyé des signaux vers la Terre.

Il y a eu cinq lancements ratés d’affilée pour le Programme Simorgh, une fusée porteuse de satellites. Les pannes de fusée Simorgh, ou « Phoenix », font partie d’un série de revers ces dernières années pour le programme spatial civil iranien, notamment des incendies mortels et l’explosion d’une fusée sur une rampe de lancement qui a attiré l’attention de l’ancien président américain Donald Trump.

Les images montraient que la fusée lancée dimanche portait le slogan « We Can » en farsi, faisant probablement référence aux échecs précédents.

Le Simorgh est une fusée à deux étages à carburant liquide que les Iraniens ont décrite comme étant conçue pour placer des satellites sur une orbite terrestre basse.

Cependant, l’évaluation de la menace mondiale réalisée par la communauté du renseignement américain pour 2023 indique que le développement de lanceurs de satellites « raccourcit le délai » nécessaire à l’Iran pour développer un missile balistique intercontinental, car il utilise une technologie similaire. Ce rapport cite spécifiquement le Simorgh comme une possible fusée à double usage.

Les États-Unis ont précédemment déclaré que les lancements de satellites iraniens défiaient une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU et ont appelé Téhéran à n’entreprendre aucune activité impliquant des missiles balistiques capables de transporter des armes nucléaires. Les sanctions de l’ONU liées au programme de missiles balistiques iranien ont expiré en octobre dernier.

Sous l’ancien président iranien Hassan Rohani, relativement modéré, la République islamique a ralenti son programme spatial par crainte d’aggraver les tensions avec l’Occident. Cependant, depuis lors, l’accord nucléaire de 2015 négocié par Rohani avec les puissances mondiales s’est effondré et les tensions sont vives depuis des années avec les États-Unis.

Le président intransigeant Ebrahim Raïssi, un protégé du guide suprême l’ayatollah Ali Khamenei arrivé au pouvoir en 2021, a fait avancer le programme. Pendant ce temps, l’Iran enrichit l’uranium plus près que jamais des niveaux de qualité militaire et assez de matériel pour plusieurs bombes atomiquesmême si les agences de renseignement américaines et autres estiment que Téhéran n’a pas commencé à rechercher activement l’arme nucléaire.

Vendredi, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont condamné le lancement d’un satellite iranien sur 20 janvierle qualifiant de même de capable d’aider l’Iran à développer des missiles balistiques à longue portée.

“Nous sommes préoccupés depuis longtemps par les activités de l’Iran liées aux technologies de missiles balistiques capables de transporter des armes nucléaires”, ont déclaré les deux pays. « Ces inquiétudes sont renforcées par l’escalade nucléaire continue de l’Iran au-delà de toute justification civile crédible. »

Téhéran possède le plus grand arsenal de missiles balistiques au Moyen-Orient, en partie à cause des décennies de sanctions consécutives à la Révolution islamique de 1979 et à la révolution islamique de 1979. Crise des otages à l’ambassade américaine le bloquant des avions de combat avancés et d’autres systèmes d’armes.

L’armée américaine et le Département d’État n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires dimanche. Cependant, l’armée américaine a discrètement reconnu le succès du lancement effectué le 20 janvier par les Gardiens de la révolution paramilitaires du pays.

___

L’écrivain d’Associated Press, Amir Vahdat, à Téhéran, en Iran, a contribué à ce rapport.