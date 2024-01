L’Iran lance simultanément 3 satellites en orbite sur fond de tensions avec l’Occident

TÉHÉRAN

L’Iran affirme avoir lancé avec succès trois satellites indigènes en orbite à l’aide de la fusée porteuse Simorgh, marquant la première fois que le pays envoie simultanément trois satellites dans l’espace.

Parmi les satellites lancés tôt dimanche figurent Mahda, pesant 32 kg, et deux nano-satellites, Keyhan 2 et Hatef 1, de moins de 10 kg, envoyés sur une orbite minimale de 450 kilomètres (279 miles) et maximale de 1 100 km ( 683,5 mi), ont rapporté les médias d’État, citant le service des relations publiques du ministère de la Défense.

Le porte-satellite Simorgh qui a transporté les trois satellites dans l’espace a été développé par le ministère iranien de la Défense, indique le communiqué du ministère.

Le satellite Mahda a été décrit comme un satellite de recherche dont les étapes de conception, de construction, d’assemblage et de test ont été réalisées à l’Institut iranien de recherche spatiale.

Il vise à tester la précision du transporteur Simorgh dans la livraison de plusieurs cargaisons en orbite terrestre basse et à évaluer les performances des nouvelles conceptions et la fiabilité des technologies spatiales indigènes.

Les nanosatellites Keyhan 2 et Hatef 1 ont été développés par Iran Electronics Industries, une filiale publique du ministère de la Défense, tous deux destinés à tester la technologie spatiale du pays.

Ce lancement, le premier du genre, a eu lieu un jour après que l’Iran a rejeté les critiques de la troïka européenne sur le lancement d’un autre satellite la semaine dernière, affirmant que le progrès scientifique est « un droit inaliénable et légitime » du pays.

Les critiques de l’Europe

Dans un communiqué publié samedi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a dénoncé ce qu’il a qualifié de position « interventionniste » du Royaume-Uni, de la France et de l’Allemagne qui ont critiqué le lancement du satellite Sorayya.

Dans une déclaration commune vendredi, les trois pays européens ont condamné le lancement par l’Iran du satellite Sorayya, affirmant qu’il utilisait la technologie du lanceur spatial 9SLV qui est “essentielle pour le développement de missiles balistiques à longue portée”.

« Nous sommes depuis longtemps préoccupés par les activités de l’Iran liées aux technologies de missiles balistiques capables de transporter des armes nucléaires. Ces inquiétudes sont renforcées par l’escalade nucléaire continue de l’Iran au-delà de toute justification civile crédible », peut-on lire dans le communiqué.

« Nous restons déterminés à prendre toutes les mesures diplomatiques pour empêcher l’Iran de développer des armes nucléaires et pour tenir l’Iran responsable de ses activités déstabilisatrices dans la région et au niveau international. »

La semaine dernière, l’unité aérospatiale du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) a déclaré avoir lancé sur l’orbite la plus élevée le satellite Sorayya avec un porte-satellite local.

Le satellite, doté d’une charge utile de 50 kg, a été placé sur une orbite à 750 kilomètres (460 miles) au-dessus de la surface de la Terre par un porteur Qaem 100 à trois étages, équipé pour transporter jusqu’à 100 kg, a déclaré le ministre des Communications et des Technologies de l’information, Isa Zarepour, à le temps.

Les lancements de satellites iraniens ont souvent été critiqués par les États-Unis, les liant au programme de missiles balistiques du pays, affirmant qu’ils violaient la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU.

Téhéran a rejeté ces affirmations, affirmant que ses lancements de satellites étaient destinés à contribuer à la recherche scientifique et aux activités agricoles.

