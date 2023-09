L’Iran « lance le satellite Noor-3 dans l’espace » au milieu des craintes occidentales concernant la menace nucléaire | Nouvelles du monde

L’Iran affirme avoir réussi à lancer un troisième satellite militaire en orbite.

Ce lancement pourrait encore aggraver les tensions avec les pays occidentaux, qui craignent que leur technologie spatiale ne soit utilisée pour développer des armes nucléaires.

Le satellite d’imagerie Noor-3 était en orbite à 450 km (280 miles) au-dessus de la surface de la Terre, l’Iran » a déclaré le ministre des Communications Isa Zarepour, selon l’agence de presse officielle IRNA.

On ne sait pas exactement quand le lancement a eu lieu.

Le lancement a été effectué par les Gardiens de la révolution paramilitaires iraniens, le commandant en chef, le général Hossein Salami, ayant déclaré à la télévision d’État que le lancement avait été une « victoire » et que le satellite collecterait des données et des images.

Les autorités ont publié des images d’une fusée décollant d’un lanceur mobile.

Tensions autour du programme spatial iranien

Les Gardiens de la révolution gèrent leur propre programme spatial et leur propre infrastructure militaire, parallèlement aux forces armées régulières iraniennes, et ne répondent qu’au guide suprême du pays, l’ayatollah Ali Khamenei.

Il a lancé son premier satellite dans l’espace en avril 2020, mais le chef du commandement spatial américain l’a ensuite qualifié de « webcam tumultueuse » qui ne fournirait aucun renseignement vital.

Les États-Unis ont allégué Lancement d’un satellite iranien défie une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU et a appelé Téhéran à n’entreprendre aucune activité liée aux missiles balistiques capables de transporter des armes nucléaires.

L’évaluation de la menace réalisée par la communauté du renseignement américain pour 2022 affirme que le développement de lanceurs de satellites « raccourcit le délai » nécessaire à l’Iran pour développer un missile balistique intercontinental, car il utilise une technologie similaire.

L’Iran a toujours nié vouloir se doter de l’arme nucléaire et affirme que son programme spatial et ses activités nucléaires sont purement civiles.

Les tensions entre les pays occidentaux sont déjà vives à propos du programme nucléaire iranien, qui progresse régulièrement depuis cinq ans. Puis, l’ancien président américain Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord nucléaire de 2015 avec les puissances mondiales et rétabli des sanctions paralysantes.

Les efforts visant à relancer l’accord ont échoué il y a plus d’un an et depuis lors, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a déclaré que l’Iran disposait de suffisamment d’uranium enrichi à un niveau proche de celui d’une arme pour construire « plusieurs » armes nucléaires s’il choisissait de le faire.

L’Iran a envoyé plusieurs satellites de courte durée en orbite au cours de la dernière décennie et, en 2013, il a lancé un singe dans l’espace.