L’Iran lance des frappes de missiles dans le nord de l’Irak et de la Syrie et prétend détruire une base d’espionnage israélienne

l’Iran Gardiens de la révolution a lancé lundi des missiles balistiques sur ce qu’il prétend être une base d’espionnage de l’agence de renseignement israélienne Mossad dans le nord de l’Irak, et sur des « groupes terroristes anti-iraniens » en Syrie, dans le cadre de la dernière escalade des hostilités qui risque de dégénérer en un conflit régional plus large.

Ces frappes ont été condamnées par les États-Unis comme étant « imprudentes » et imprécises.

Les forces iraniennes ont déclaré que la frappe de missile de minuit en Irak avait détruit « l’un des principaux quartiers généraux d’espionnage » d’Israël à Erbil, capitale de la région semi-autonome du Kurdistan, en réponse à ce qu’elles ont qualifié d’attaques israéliennes qui ont tué des commandants des Gardiens de la révolution iraniens et des membres des gardes de la révolution iraniens. le front de la résistance iranienne.

“Ce quartier général a été le centre de développement d’opérations d’espionnage et de planification d’actes terroristes” dans la région et en Iran, a déclaré lundi le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) dans un communiqué.

CNN a contacté le bureau du Premier ministre israélien pour commenter les affirmations du CGRI.

Le CGRI a également déclaré avoir frappé plusieurs sites à Erbil et affirmé cibler « des sites de groupes d’opposition iraniens ».

Au moins quatre civils ont été tués et six autres blessés dans cette attaque, selon un communiqué publié mardi par le Conseil de sécurité de la région du Kurdistan.

Une grande villa appartenant à un homme d’affaires kurde bien connu a également été détruite, selon un journaliste de CNN dans la région. Des informations non confirmées font état de victimes dans la propriété résidentielle, mais on ne sait pas si le bâtiment était une cible prévue.

“Cette violation flagrante porte atteinte à la souveraineté de la région du Kurdistan et de l’Irak”, a déclaré le Conseil de sécurité dans son communiqué, accusant l’Iran d’utiliser des prétextes sans fondement pour attaquer Erbil, une région historiquement stable qui, selon lui, n’a jamais constitué une menace pour aucune des parties.

Lundi également, le CGRI a déclaré avoir tiré des missiles balistiques sur des bases de « groupes terroristes anti-iraniens dans les territoires occupés de Syrie ».

Il a affirmé que les cibles étaient impliquées dans le récent double bombardement dans la ville de Kerman lors d’une cérémonie commémorative en l’honneur du commandant de la Force Qods, Qasem Soleimani, qui a fait de nombreux morts et blessés.

ISIS revendiqué la responsabilité pour les deux explosions meurtrières près du lieu de sépulture de Soleimani, lors de ce qui a été l’attaque la plus meurtrière en Iran depuis la révolution de 1979.

Dans sa déclaration, le CGRI a déclaré avoir « identifié et détruit un certain nombre de commandants et d’éléments terroristes clés, en particulier Daesh (ISIS), dans les territoires occupés de Syrie en tirant un certain nombre de missiles balistiques ».

Un responsable américain a déclaré lundi que les premières indications concernant les attaques de missiles iraniennes montraient « qu’il s’agissait d’une série de frappes imprudentes et imprécises ».

« Nous avons vu les rapports et nous avons suivi les missiles qui ont touché le nord de l’Irak et le nord de la Syrie. Aucun personnel ni aucune installation américaine n’ont été visés », a déclaré le responsable.

Rudaw TV/AP Les autorités et d’autres se rassemblent près du site où des missiles ont frappé, près du consulat américain à Erbil, en Irak, le 15 janvier 2024.

« L’Iran prétend qu’il s’agit d’une réponse aux attaques terroristes de Kerman, en Iran, et de Rask, en Iran, en mettant l’accent sur l’Etat islamique. Nous continuerons d’évaluer la situation.

Un porte-parole anonyme du Département d’État américain a déclaré à CNN que les frappes n’avaient pas endommagé « le consulat américain d’Erbil ou le nouveau consulat en construction ».

“Aucun membre du personnel américain n’a été blessé”, ont-ils déclaré.

Le Premier ministre de la région du Kurdistan, Masrour Barzani, a appelé « nos partenaires de la communauté internationale à ne pas garder le silence face aux attaques répétées contre le peuple du Kurdistan ».

« Plus tôt dans la soirée, Erbil a de nouveau été attaquée par les Gardiens de la révolution iraniens. Malheureusement, lors de l’attaque injustifiable de ce soir, plusieurs civils ont été martyrisés et blessés », a déclaré Barzani dans un communiqué.

« Je condamne dans les termes les plus forts cette lâche attaque contre la population de la région du Kurdistan. »

Les attaques de l’Iran vont aggraver susciter des craintes que la guerre d’Israël à Gaza pourrait s’étendre guerre à grande échelle au Moyen-Orient avec de graves conséquences humanitaires, politiques et économiques.

Les bombardements incessants d’Israël sur Gaza en réponse aux attaques terroristes du Hamas du 7 octobre ont tué plus de 24 000 personnes, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas, et provoqué une dévastation généralisée, alors que les civils vivent sous la menace de mort imminente – soit par une frappe aérienne, soit par la famine, soit par une maladie.

Le chef des secours d’urgence de l’ONU a déclaré que la guerre avait a amené la famine à Gaza « avec une rapidité incroyable », et l’Afrique du Sud a porté des allégations de génocide devant la plus haute cour des Nations Unies – des allégations avec acharnement nié par Israël.

Le conflit a intensifié les hostilités dans toute la région, avec les alliés et mandataires de l’Iran – le ce qu’on appelle l’axe de résistance – lancer des attaques contre les forces israéliennes et ses alliés.

Les forces américaines la semaine dernière a coulé trois bateaux appartenant aux rebelles Houthis du Yémen soutenus par l’Iran dans la mer Rouge, ainsi qu’aux États-Unis et au Royaume-Uni lancé des grèves contre Cibles des Houthis dans les zones du Yémen contrôlées par les Houthis, visant à mettre un terme à une série d’attaques contre la navigation commerciale.

Lundi, un Un missile Houthi a touché un cargo américain dans la mer Rouge, marquant ce qui semble être la première fois que les militants réussissent à frapper un navire appartenant ou exploité par les États-Unis.

La semaine dernière, les États-Unis ont mené une grève à Bagdad qui a tué un dirigeant d’un groupe mandataire soutenu par l’Iran et que Washington accusait d’être responsable des attaques contre le personnel américain dans la région. Les troupes américaines en Irak et en Syrie ont tomber à plusieurs reprises sous la roquette et les attaques de drones des mandataires de Téhéran.

Les combats se sont intensifiés entre Israël et le puissant groupe Hezbollah soutenu par l’Iran, de l’autre côté de la frontière libanaise. Dimanche, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, s’est engagé à poursuivre les affrontements avec les forces israéliennes à la frontière libanaise jusqu’à la fin de l’offensive israélienne à Gaza.

La semaine dernière, un commandant supérieur du Hezbollah a été tué dans une frappe de drone israélien sur sa voiture dans le sud du Liban, a déclaré à CNN une source de sécurité libanaise. Wissam Tawil est le membre le plus haut placé du groupe militant chiite tué dans une frappe israélienne depuis que le Hezbollah et Israël ont commencé à échanger des tirs à travers la frontière libano-israélienne le 8 octobre.

Israël est également soupçonné de mener une attaque contre le haut responsable du Hamas, Saleh Al-Arouri, à Beyrouth, suscitant la fureur des dirigeants du Hezbollah qui contrôlent la zone où il a été tué.