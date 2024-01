L’Iran lance des frappes de missiles contre des cibles en Syrie et dans le nord de l’Irak

Les Gardiens de la révolution iraniens ont lancé un barrage de missiles balistiques contre des cibles en Syrie et dans le nord de l’Irak, y compris ce que les forces d’élite ont décrit comme un centre de renseignement israélien dirigé par le Mossad, l’agence de renseignement.

Les gardes ont déclaré que les frappes de missiles sur un « centre d’espionnage » dans la ville irakienne d’Erbil étaient des représailles aux frappes israéliennes qui ont tué un commandant iranien en Syrie, ainsi que des membres de groupes militants soutenus par l’Iran dans la région.

Les attaques iraniennes vont accroître les craintes que le Moyen-Orient ne glisse dangereusement vers une conflagration régionale plus large alors que les tensions sont montées en flèche depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas il y a plus de trois mois.

Les missiles auraient frappé près du consulat américain à Erbil, la capitale de la région autonome du Kurdistan irakien, mais n’auraient causé aucun dommage à la mission diplomatique.

« Aucune installation américaine n’a été touchée. Nous ne suivons pas les dommages aux infrastructures ni les blessures pour le moment », a déclaré un responsable américain.

Les autorités kurdes ont déclaré que les gardes avaient tiré des missiles balistiques sur plusieurs zones civiles d’Erbil, tuant quatre personnes et en blessant six autres.

“Il s’agit d’une violation flagrante de la souveraineté de la région du Kurdistan et de l’Irak, et le gouvernement fédéral et la communauté internationale ne doivent pas rester silencieux face à ce crime”, ont déclaré les autorités régionales dans un communiqué.

Les gardes ont également déclaré avoir lancé des frappes de missiles en Syrie ciblant l’EI, en réponse, selon eux, à l’attentat suicide de ce mois-ci dans le sud de l’Iran qui a tué près de 100 personnes, selon les agences de presse iraniennes. Isis a revendiqué la responsabilité de cette attaque.

La guerre entre Israël et le Hamas a déclenché une intensification des hostilités dans la région, le Hezbollah, le mouvement militant libanais soutenu par l’Iran, échangeant quotidiennement des tirs transfrontaliers avec Israël ; Les rebelles Houthis au Yémen attaquent des navires marchands dans la mer Rouge ; et des militants irakiens soutenus par l’Iran qui lancent des missiles et des drones contre les forces américaines en Irak et en Syrie.

L’Iran a indiqué depuis des mois qu’il ne voulait pas être directement impliqué dans un conflit plus large qui pourrait le conduire à une guerre avec les États-Unis ou Israël. Mais il a soutenu ses mandataires au sein de ce qu’on appelle l’Axe de la Résistance, alors qu’ils ont lancé des attaques en réponse à l’offensive israélienne à Gaza contre le Hamas, qui est également soutenue par Téhéran.

Jusqu’à présent, les hostilités impliquant des groupes militants soutenus par l’Iran sont restées contenues dans chaque théâtre.

Mais les craintes quant aux risques d’éclatement d’un conflit plus large se sont accrues ces dernières semaines, alors que des frappes israéliennes apparentes ont tué un haut commandant des gardes en Syrie et sept militants du Hamas, dont l’un des hauts dirigeants du groupe, à Beyrouth. Israël a également intensifié sa rhétorique et ses frappes contre le Hezbollah dans le sud du Liban.

“Nous assurons notre chère nation que les opérations offensives des Gardiens de la révolution se poursuivront jusqu’à venger les dernières gouttes de sang des martyrs”, ont déclaré les Gardiens de la révolution dans un communiqué.

Les États-Unis ont également tué un haut responsable d’une milice irakienne lors d’une frappe aérienne à Bagdad ce mois-ci après que des groupes irakiens soutenus par l’Iran ont lancé plus de 120 attaques à la roquette et aux drones contre les troupes américaines en Irak et en Syrie.

La semaine dernière, les forces américaines ont lancé des frappes contre les Houthis alignés sur l’Iran au Yémen, dans le but de dissuader les rebelles d’attaquer des navires dans la mer Rouge. Les Houthis ont gravement perturbé le commerce maritime sur cette voie navigable vitale après avoir mené une trentaine d’attaques contre des navires marchands depuis la mi-novembre.

L’Iran avait également juré de se venger après que deux kamikazes se soient fait exploser ce mois-ci dans un cimetière de la ville iranienne de Kerman, alors que les gens se rassemblaient pour commémorer Qassem Soleimani, le commandant des Gardiens de la révolution tué dans une attaque ciblée de drone américain en 2020. a affirmé que les attaques de Kerman avaient été orchestrées par Israël, sans fournir de preuves, avant que l’EI ne publie une déclaration revendiquant la responsabilité de l’attentat.

Ce n’est pas la première fois que l’Iran organise des frappes dans le nord de l’Irak, notamment contre des groupes d’opposition iraniens basés dans la région.

Il y a deux ans, les Gardiens de la révolution ont lancé une attaque de missiles à Erbil, affirmant également qu’ils visaient un centre de renseignement israélien. Cela s’est produit quelques jours après qu’une frappe aérienne israélienne près de Damas, la capitale syrienne, ait tué deux des commandants des gardes.

Les forces iraniennes sont déployées en Syrie, où elles ont soutenu le président Bachar al-Assad dans la guerre civile du pays, qui a éclaté en 2011 après que le régime syrien a brutalement réprimé un soulèvement populaire.

La guerre entre Israël et le Hamas a éclaté le 7 octobre après que le groupe militant palestinien a mené une attaque contre le sud d’Israël qui a tué au moins 1 200 personnes, selon des responsables israéliens. 240 autres personnes ont été prises en otage lors du raid.

Israël a répondu par une féroce attaque aérienne et terrestre contre le Hamas à Gaza, qui a tué plus de 24 000 personnes, selon les responsables palestiniens de la santé, et provoqué l’indignation dans le monde arabe et musulman.

Reportage supplémentaire de Felicia Schwartz à Washington