Les exercices visent à « améliorer la puissance de dissuasion face aux nouvelles menaces », a déclaré l’armée iranienne. L’Iran a lancé des exercices de guerre à grande échelle pendant deux jours dans la partie centrale du pays, dans un contexte de tensions croissantes dans la région, alimentées par le conflit. entre le groupe armé palestinien Hamas et Israël. L’exercice, baptisé “Eqtedar 1402”, a débuté vendredi dans la région de Nasrabad, province d’Ispahan. Le général de brigade Karim Cheshak, porte-parole de l’exercice, a été cité par les médias iraniens comme disant qu’il impliquait de l’infanterie, divers matériels militaires, des avions de combat, des drones et des moyens de guerre électronique. Cheshak a également noté qu’une flotte d’environ 200 hélicoptères avait mené des opérations le premier jour de l’exercice. Il a ajouté que l’objectif de l’exercice est d’évaluer le niveau de préparation au combat des forces terrestres iraniennes et de revoir les tactiques de combat. Un autre objectif est de “Améliorer le pouvoir de dissuasion face aux nouvelles menaces, mais aussi développer une sécurité stable”, dit le responsable. Sans préciser le nombre de militaires participant à l’exercice, le porte-parole a indiqué qu’il comprendrait quatre étapes. Alors que le premier portera sur le transfert de quatre brigades vers la zone d’exercice, le second concernera des opérations de reconnaissance. زمینی ارتش ط برگزاری رزمایش «اقتدار ۱۴۰۲» نیروی زمینی ارتش 🔹 رزمایش «اقتدار ۱۴۰۲» ی روزهای آینده با شرکت یگانهای زرهی، توپخانه، موشکی، هوانیروز، پهپادی و … برگزار خواهد شد.https://t.co/nTTanzyYB8 @Tasnim_military pic.twitter.com/xeuu0vozbW— اخبار امنیتی- نظامی (@Tasnim_military) 26 octobre 2023 Les troisième et quatrième étapes seront consacrées aux scénarios de défense côtière et aux opérations aéroportées de nuit, aurait-il déclaré. Des vidéos partagées par les médias locaux montrent des dizaines de chars dans un paysage désertique, tandis qu’un certain nombre d’hélicoptères se préparent à décoller d’un aéroport. En savoir plus

Les exercices de guerre à grande échelle de l’Iran surviennent après que le Pentagone a révélé jeudi que ses forces avaient mené des frappes aériennes sur des installations militaires dans l’est de la Syrie, qui, selon lui, étaient “utilisé par le Corps des Gardiens de la révolution islamique d’Iran”, une branche d’élite de l’armée du pays. Il a toutefois insisté sur le fait que l’attaque n’était pas liée aux combats en cours entre Israël et le Hamas. Le groupe armé a lancé une attaque surprise contre Israël le 7 octobre, faisant des milliers de morts et de blessés des deux côtés. L’Iran, qui entretient des liens étroits avec le Hamas et le groupe militaire islamiste Hezbollah basé au Liban, a condamné à plusieurs reprises Israël pour ce qu’il a qualifié de “crimes de guerre.”

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a averti que même si Washington ne voulait pas d’un conflit avec Téhéran, “Si l’Iran ou ses mandataires attaquent le personnel américain n’importe où”, Washington répondra « rapidement et de manière décisive. »

Téhéran a déclaré que ses forces armées ne participeraient pas aux hostilités « à condition que l’apartheid israélien n’ose pas attaquer l’Iran, ses intérêts et ses nationaux. »