L’Iran laisse entendre qu’il ne veut pas de guerre après l’avertissement américain : crise au Moyen-Orient Dernières nouvelles

Dans un geste surprise, une milice irakienne liée à l’Iran, que le Pentagone a déclarée probablement responsable d’une attaque meurtrière de drone contre une base américaine en Jordanie au cours du week-end, a annoncé mardi qu’elle suspendait ses opérations militaires en Irak sous la pression du gouvernement irakien. et d’Iran.

L’annonce est intervenue peu de temps après que le président Biden a déclaré qu’il avait décidé comment réagir à l’attaque de dimanche en Jordanie qui a fait trois morts parmi les soldats américains, sans toutefois préciser quelle serait cette réponse. Son commentaire a fait craindre en Irak d’éventuelles représailles américaines sur son territoire.

La milice Kata’ib Hezbollah, ou Brigades du Parti de Dieu, est le plus grand et le mieux établi des groupes liés à l’Iran opérant en Irak. Il a été le fer de lance de la majorité des quelque 160 attaques contre des installations militaires américaines en Irak et en Syrie qui ont eu lieu depuis qu’Israël a commencé ses opérations terrestres à Gaza, agissant en réponse à l’attaque du 7 octobre menée par le Hamas depuis l’enclave.

L’armée américaine dispose d’environ 2 500 soldats en Irak qui conseillent et entraînent l’armée irakienne et d’environ 900 en Syrie, soutenant les forces de défense kurdes syriennes dans leur lutte contre l’État islamique.

Kata’ib Hezbollah fait partie de ce que l’on appelle l’Axe de la Résistance, un réseau de groupes soutenus par l’Iran opérant en Irak, en Syrie, au Liban, au Yémen et parfois plus loin. (Kata’ib Hezbollah est distincte de la milice du Hezbollah au Liban.)

Les deux autres groupes irakiens soupçonnés d’avoir participé aux frappes sur des cibles américaines – Harakat al Nujaba et Sayyid Shuhada – n’ont pas annoncé qu’ils mettraient fin à leurs attaques.

Le chef du Kata’ib Hezbollah, Abou Hussein al-Hamidawi, a déclaré dans un communiqué : « Nous annonçons la suspension des opérations militaires et de sécurité contre les forces d’occupation – afin d’éviter tout embarras au gouvernement irakien. » C’était la première fois que la milice déclarait publiquement la suspension de ses opérations.

La déclaration indique clairement que l’Iran a fait pression sur le groupe pour qu’il arrête les attaques contre les troupes américaines et que le Kata’ib Hezbollah n’en est pas content. Le groupe a tenu à suggérer qu’il choisissait ses propres cibles et son calendrier, plutôt que de suivre les ordres de l’Iran.

“Nos frères de l’Axe, notamment en République islamique d’Iran, ne savent pas comment nous menons notre Jihad, et ils s’opposent souvent aux pressions et à l’escalade contre les forces d’occupation américaines en Irak et en Syrie”, indique le communiqué.

Interrogé sur l’annonce du Kata’ib Hezbollah, un porte-parole du ministère de la Défense, le major-général Pat Ryder, a déclaré lors d’un briefing du Pentagone : “Je n’ai pas de commentaire spécifique à fournir, sauf que les actions sont plus éloquentes que les mots.”

Il a ajouté : « Je vais m’abstenir d’éditer ce genre de commentaires après plus de 160 attaques contre les forces américaines. »

Des entretiens avec des responsables irakiens et iraniens proches des deux gouvernements suggèrent que des négociations intensives ont eu lieu ces derniers jours afin de pousser le Kata’ib Hezbollah à arrêter ses attaques.

Le Premier ministre irakien, Mohammed Shia al-Sudani, a commencé à faire pression en faveur d’un arrêt il y a plusieurs semaines, selon de hauts conseillers du gouvernement. Il s’efforçait d’entamer des négociations sur un éventuel retrait de la présence militaire internationale dirigée par les États-Unis en Irak, mais la partie américaine n’avait pas voulu négocier sous le feu des tirs, selon des responsables irakiens et américains.

Les États-Unis ont finalement accepté d’entamer des négociations sans garantie que les attaques cesseraient, mais avec une volonté claire dans cette direction.

Le Kata’ib Hezbollah et d’autres groupes ont ignoré la demande de retrait du gouvernement irakien, mais après que l’attaque en Jordanie dimanche a coûté la vie aux Américains, M. Sudani a exigé l’arrêt complet du Kata’ib Hezbollah. M. Sudani a contacté directement l’Iran, selon un stratège militaire des Gardiens de la révolution qui travaille en étroite collaboration avec les groupes de l’Axe en Irak.

M. Soudani a fait valoir qu’il essayait de négocier ce que l’Iran souhaitait le plus – mettre fin à la présence des troupes américaines en Irak – et que les attaques du Kata’ib Hezbollah sapaient la capacité de son gouvernement à y parvenir, selon le stratège militaire iranien et un un haut responsable irakien, qui s’est exprimé anonymement pour discuter de négociations privées.

Un porte-parole du gouvernement irakien, Hisham al-Rikabi, a brossé un tableau à peu près le même. “La décision du Kata’ib Hezbollah est le résultat des mesures prises par le Premier ministre en interne et en externe pour empêcher une escalade et garantir l’achèvement sans heurts des négociations sur l’achèvement du processus de retrait de la coalition internationale d’Irak”, a-t-il déclaré.

M. al-Rikabi a ajouté : « Nous espérons que toutes les parties écouteront l’appel du gouvernement afin de réduire les tensions et de garantir qu’il n’y ait pas de points chauds de tension dans la région, et en Irak en particulier. »

Les hauts responsables du gouvernement de M. Soudani, proches de l’Iran, ont participé aux négociations, selon des responsables irakiens et iraniens proches de leurs dirigeants respectifs. Parmi les participants aux négociations figuraient l’ancien Premier ministre Nouri al-Maliki et les dirigeants de deux groupes armés qui n’ont pas pris pour cible les forces américaines : Qais al-Khazali et Hadi al-Ameri. Du côté iranien, le général Esmail Qaani, chef de la Force Quds, une division des Gardiens de la révolution qui travaille avec les groupes de l’Axe en dehors de l’Iran, a participé aux pourparlers.

Le rapport a été fourni par Falih Hassan de Bagdad, Farnaz Fassihi de New York et Éric Schmitt de Washington.