L’Iran Khamenei interdit l’importation de vaccins contre les coronavirus américains et britanniques

Khamenei a mentionné le vaccin qui a été développé dans une joint-venture entre le géant pharmaceutique américain Pfizer et l’allemand BioNTech. Il a déclaré qu’il avait déjà informé les autorités compétentes de sa décision mais qu’il la rendait désormais publique.

Les données ont montré que les deux doses du vaccin Pfizer – à environ trois semaines d’intervalle – sont efficaces à 95%. Au Royaume-Uni, l’Université d’Oxford a également rejoint AstraZeneca à Cambridge pour développer un seul coup avec plus de 60% d’efficacité. Les deux vaccins sont déjà utilisés en Grande-Bretagne et dans d’autres pays.

La décision intervient alors que l’Iran continue de lutter pour maîtriser le coronavirus. Le pays a été l’un des premiers points chauds – il a enregistré son premier cas à la mi-février – et a depuis lutté pour réduire les niveaux d’infection alors qu’il est aux prises avec les effets des sanctions américaines.

Les autorités étaient réticentes à imposer des verrouillages stricts qui nuiraient à l’économie, tandis que certains membres du clergé religieux ont initialement exhorté les gens à rechercher des traitements alternatifs contre le virus. Khamenei lui-même a cité une théorie du complot non fondée en mars, affirmant que le virus avait été fabriqué aux États-Unis.

Vendredi, Khamenei a suggéré que les États-Unis et la Grande-Bretagne pourraient utiliser des vaccins pour «infecter» l’Iran.

Plus de 1,2 million d’Iraniens sont infectés, selon le virus données officielles , dont environ 56 000 personnes sont mortes.

La décision d’interdire les deux vaccins compliquera les récentes pressions exercées par les responsables de la santé et des banques iraniennes pour garantir l’accès de l’Iran aux traitements mondiaux contre les coronavirus, y compris les vaccins. Des responsables ont déclaré que les restrictions américaines sur les secteurs bancaire et financier de l’Iran avaient entravé la capacité du gouvernement à payer les médicaments et autres fournitures médicales, malgré une large exemption du Trésor américain pour les importations humanitaires.