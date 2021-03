L’Iran jette une ombre sur l’audition du candidat du Pentagone au Sénat

Par Phil Stewart et Idrees Ali

WASHINGTON, 4 mars (Reuters) – Le candidat du président Joe Biden pour devenir le principal conseiller politique du Pentagone a fait face jeudi à des critiques républicaines implacables pour son soutien à l’accord nucléaire iranien, lors d’une audience de confirmation qui pourrait annoncer des combats plus importants sur le programme de sécurité nationale de Biden.

Colin Kahl, qui était l’un des principaux collaborateurs de Biden pendant l’administration Obama, a réaffirmé son point de vue sur l’accord nucléaire iranien de 2015, les liens de défense solides avec Israël et la soi-disant «triade» de missiles nucléaires, de sous-marins et de bombardiers de l’armée américaine.

Mais les républicains, y compris leur membre le plus ancien du Comité des services armés du Sénat, Jim Inhofe, ont fustigé Kahl pour ses remarques passées sur l’Iran et les publications sur les réseaux sociaux qui critiquaient vivement la politique de Donald Trump en tant que président.

« Comment pouvez-vous rassurer ce comité sur le fait que votre plaidoyer hyper-partisan ne guiderait pas les décisions du Pentagone? » a demandé le sénateur de l’Oklahoma.

Inhofe a ajouté que s’il avait l’air un peu contrarié, c’était parce que « franchement, je le suis ».

L’accord nucléaire iranien, visant à empêcher Téhéran d’acquérir des armes nucléaires, a été farouchement opposé par les républicains et certains démocrates, et Trump s’est retiré en 2018. Biden veut relancer l’accord, qui a été accepté par Téhéran et six grandes puissances.

La candidature de Biden à la diplomatie a été éclipsée ces dernières semaines par des attaques à la roquette par des milices soutenues par l’Iran contre les forces américaines en Irak, qui ont suscité des inquiétudes quant à l’escalade.

Kahl a suggéré qu’il favoriserait des réponses fortes à de telles attaques.

« Lorsque l’Iran prend des mesures contre nos propres forces, nous devons nous défendre et riposter », a déclaré Kahl.

« GUERRE PAR PROCURATION »

Les tensions lors de l’audience de confirmation de Kahl ont fait écho aux préoccupations soulevées mercredi, lorsqu’un autre panel du Sénat a grillé Wendy Sherman au sujet de sa nomination au poste de responsable n ° 2 du département d’État. Sherman a aidé à négocier l’accord de 2015 avec l’Iran et est donc susceptible de perdre des votes républicains.

Lors de l’audience de jeudi, Kahl a défendu ses inquiétudes concernant le retrait de Trump de l’accord avec l’Iran en 2018 et la décision d’exercer des pressions sur Téhéran, y compris tour après tour de sanctions économiques. Kahl craignait à l’époque d’encourager l’Iran à multiplier ses provocations et à accélérer son programme nucléaire.

« Ces deux choses se sont produites au cours des trois dernières années. L’Iran est beaucoup plus proche de la matière fissile requise pour une arme nucléaire qu’il ne l’était à la fin de l’administration Obama », a déclaré Kahl. « Et nous avons vu plus d’attaques. »

La sénatrice républicaine Joni Ernst de l’Iowa a déclaré qu’elle ne soutiendrait pas la nomination de Kahl et que les membres de l’armée américaine «méritent quelqu’un qui adoptera une attitude sérieuse en matière de politique».

Le sénateur démocrate Tim Kaine a déclaré que l’audition de Kahl était utilisée par les critiques pour remettre en cause l’accord de 2015.

« Je crois vraiment que la controverse sur votre nomination est essentiellement une guerre par procuration », a déclaré Kaine. « Les républicains n’aimaient pas l’accord avec l’Iran. »

Le sénateur républicain Tom Cotton a déclaré que Kahl avait averti sur Twitter du risque de conflit avec l’Iran après que l’administration Trump a tué le général iranien Qassem Soleimani l’année dernière. Il a dit que Kahl avait passé « les quatre dernières années à mettre en garde contre des guerres imminentes qui ne se sont jamais produites ».

Il a également pointé du doigt un tweet https://twitter.com/ColinKahl/status/1187221283861254145?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1187221283861254145%7Ctwgr%5E%7Cthref%2%3%3Ac%2%3%2%2 breitbart.com% 2Fthe-media% 2F2021% 2F03% 2F04% 2Fjoe-biden-pentagone-candidat-colin-kahl-républicains-le-parti-du-nettoyage-ethnique% 2F par Kahl décrivant les républicains comme « le parti du nettoyage ethnique « après que Trump a ordonné brusquement un retrait de la Syrie https://www.reuters.com/article/us-syria-security-usa-pullout-exclusive/exclusive-us-could-pull-bulk-of-troops-from-syria- en-matière-de-jours-officiels-idUSKBN1WS0OO en 2019 dans un mouvement qui, selon beaucoup, mettait en danger les alliés kurdes de l’Amérique.

Kahl s’est excusé et a déclaré que les dernières années avaient été «assez polarisantes sur les médias sociaux».

« Je suis sûr qu’il y a des moments où j’ai été emporté là-dedans », a-t-il déclaré. (Reportage de Phil Stewart et Idrees Ali; Édité par Mary Milliken et Daniel Wallis)