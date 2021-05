L’Iran interdit l’extraction de bitcoins alors que ses villes souffrent de pannes d’électricité

Et une majorité de la consommation d’énergie de l’extraction de bitcoins provient de mineurs illégaux, ou de ceux qui opèrent sans licence, selon des responsables gouvernementaux.

La capitale iranienne de Téhéran et plusieurs autres grandes villes ont été confrontées à de multiples pannes d’électricité quotidiennes au cours des derniers mois, et les responsables l’attribuent à une pénurie de gaz naturel, une sécheresse prolongée qui a entravé les centrales hydroélectriques du pays – et, de plus en plus, l’extraction de bitcoins.

L’interdiction entre en vigueur immédiatement et sera en vigueur jusqu’au 22 septembre, a déclaré Rouhani à la télévision d’État, dans le dernier signe du rejet très médiatisé de la monnaie numérique populaire.

DUBAI, Émirats arabes unis – Le gouvernement iranien a annoncé l’interdiction de l’extraction de bitcoins et d’autres crypto-monnaies, a annoncé mercredi le président du pays, Hassan Rouhani, alors que des responsables blâment le processus énergivore pour les pannes d’électricité dans un certain nombre de villes iraniennes.

La crypto-monnaie, qui a atteint des prix record en avril au-dessus de 63 000 $ par pièce, a récemment été critiquée pour l’intensité énergétique de sa production et son coût environnemental conséquent.

Environ 4,5% de toutes les extractions de bitcoins dans le monde ont eu lieu en Iran entre janvier et avril de cette année, selon la société d’analyse de blockchain Elliptic. Cela l’a placé parmi les 10 premiers au monde, tandis que la Chine est arrivée en première place avec près de 70 %.

La Chine a annoncé à la mi-mai sa propre interdiction des entités financières et de paiement fournissant des services pour les transactions cryptographiques, qui ont envoyé des bitcoins et plusieurs autres monnaies numériques. En avril, La banque centrale de Turquie interdite l’utilisation de crypto-monnaies et d’actifs cryptographiques, citant les risques de transaction.

Le déménagement de l’Iran et de la Chine intervient après une décision explosive du PDG de Tesla, Elon Musk, de suspendre l’autorisation d’acheter des véhicules de l’entreprise en bitcoin, invoquant des préoccupations liées au changement climatique. Le prix de la pièce a baissé de 10 % et a chuté beaucoup plus après l’interdiction de la Chine, tombant à 30 000 $ avant de réduire certaines pertes.

Le bitcoin a bondi lundi, approchant les 40 000 $ après que Musk a déclaré qu’il avait eu des « pourparlers potentiellement prometteurs » avec des mineurs de bitcoins nord-américains sur la façon de rendre le processus plus durable sur le plan environnemental. La monnaie numérique s’échangeait autour de 38 800 $ mercredi à 14 h 25 HE, en hausse d’environ 4 % par rapport à la veille.