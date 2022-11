L’Iran intensifie la répression des manifestations dans les zones kurdes, selon des groupes de défense des droits

Commentez cette histoire Commentaire

Les militants des droits de l’homme tirent la sonnette d’alarme sur ce qu’ils qualifient d’intensification de la répression des forces de sécurité dans la région kurde d’Iran, signalant que près de quatre douzaines de personnes ont été tuées ces derniers jours dans le cadre des efforts visant à réprimer des semaines de manifestations contre les chefs religieux du pays. Malgré une panne de communication quasi totale sur les informations en provenance de la région nord-ouest du pays, cinq groupes de défense des droits humains interrogés pour cet article ont décrit l’utilisation généralisée et aveugle de tirs nourris contre des civils et le déploiement massif des forces de sécurité, y compris les Gardiens de la Révolution. Le groupe kurde de défense des droits de l’homme Hengaw a estimé qu’au moins 42 personnes ont été tuées dans les zones kurdes au cours de la semaine dernière.

Les autorités iraniennes ont particulièrement ciblé les communautés kurdes largement marginalisées d’Iran depuis les manifestations a éclaté à la mi-septembre, déclenchée par la mort d’une femme kurde iranienne, Mahsa « Jina » Amini, alors qu’elle était en garde à vue pour une violation de vêtements. L’augmentation du nombre de morts et le déploiement dans les zones kurdes des Gardiens de la révolution, une force militaire parallèle mise en place pour protéger l’État iranien dirigé par des religieux, ont accru les craintes qu’une nouvelle escalade de la violence ne soit en cours.

« La répression des manifestations au Kurdistan iranien est entrée dans une nouvelle phase », a déclaré Rebin Rahmani, membre du conseil d’administration du Réseau des droits humains du Kurdistan, basé en France.

Le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme a condamné mardi “le durcissement de la riposte des forces de sécurité” et qualifié la situation de l’Iran de “critique”. Deux garçons kurdes iraniens de 16 ans figuraient parmi les personnes tuées ce week-end, a déclaré le chef des droits de l’homme de l’ONU, Volker Turk, lors d’un point de presse à Genève.

Les autorités iraniennes ont eu du mal à réprimer le mouvement de protestation, qui a très tôt contesté le port obligatoire du voile pour les femmes et s’est depuis transformé en un large appel au renversement du gouvernement.

Le meurtre d’un garçon de 9 ans enflamme encore les manifestations anti-gouvernementales en Iran

Plus de 300 personnes ont été tuées, dont plus de 40 enfants, et des décès ont été signalés dans presque chacune des 31 provinces iraniennes, selon Turk. D’autres groupes ont enregistré un nombre de morts plus élevé. Les autorités iraniennes ont détenu plus de 15 000 personnes.

Parmi les morts, au moins 98 Iraniens kurdes “ont été tués par des tirs, des coups de matraque et des coups de couteau par les forces de sécurité”, a déclaré Rahmani.

Lundi, cinq personnes ont été tuées dans la ville occidentale de Javanrud lors d’une manifestation après les funérailles de deux personnes tuées samedi, selon Hengaw. Des témoins ont déclaré au groupe que les Gardiens de la Révolution avaient tiré des mitrailleuses et des mitrailleuses semi-lourdes sur des civils. Des vidéos partagées en ligne montraient des personnes courant et se mettant à l’abri de ce qui semble être des coups de feu nourris. Une autre vidéo est apparue montrant des corps ensanglantés gisant dans la rue.

Le Washington Post n’a pas pu vérifier ces vidéos de manière indépendante.

D’autres vidéos non vérifiées circulant en ligne montraient de grands convois de camions avec des forces de sécurité armées se dirigeant vers des villes à majorité kurde, dont Mahabad et Boukan, ces derniers jours.

Plusieurs groupes de défense des droits ont déclaré que les gardiens de la révolution menaient la répression. “Les forces des Gardiens de la Révolution sont directement responsables de toutes les répressions de la semaine dernière”, a déclaré Rahmini.

“Lorsque le gouvernement islamique est confronté à des crises internes et à des manifestations à l’échelle nationale, il réprime les zones de minorités ethniques pour créer une atmosphère de terreur dans tout l’Iran”, a déclaré Rahmini. “D’un autre côté, chaque fois que les manifestations nationales ont reculé, la tenue de manifestations au Kurdistan, qui s’accompagne d’une répression plus sévère, a donné une nouvelle vague d’énergie et d’espoir aux manifestations dans d’autres parties de l’Iran.”

Skylar Thompson, de l’agence de presse militante HRANA, a déclaré qu’il y avait eu une “diminution drastique” ces derniers jours du volume de rapports provenant des communautés kurdes en raison des pannes d’Internet.

Sous les projecteurs, l’équipe iranienne de la Coupe du monde fait un signe de tête silencieux aux manifestations à domicile

Mardi, la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que le président Biden était “gravement préoccupé” par l’intensification de la violence et a réitéré son soutien aux “femmes iraniennes et à tous les citoyens iraniens qui inspirent le monde par leur bravoure”.

En Iran, des groupes de défense des droits et des militants ont déclaré qu’il était également devenu plus difficile de documenter les abus et la violence en raison de la peur généralisée des représailles du gouvernement.