L’Iran informe le chien de garde nucléaire de l’ONU de la fin des inspections surprises de sites nucléaires ce mois-ci pour faire appliquer la loi du Parlement

Téhéran a notifié à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) son plan approuvé par le Parlement pour limiter les inspections de ses sites nucléaires à partir du 23 février, malgré l’opposition virulente du gouvernement à cette décision.

« L’Iran a informé l’AIEA le 15 février que le pays cesserait de mettre en œuvre les mesures de transparence volontaires au titre du JCPOA à partir du 23 février, y compris le Protocole additionnel », a déclaré mardi l’AIEA dans un communiqué.

Au moment où le projet de loi a été adopté, le gouvernement a déclaré qu’il n’appuyait pas la décision parlementaire de mettre fin aux inspections surprises et de stimuler l’enrichissement, et a appelé le plan «Ni nécessaire ni utile.»

Aussi sur rt.com L’Iran menace de réduire davantage ses engagements nucléaires si les États-Unis ne reviennent pas à l’accord de 2015

Cette décision constituerait la dernière violation par le pays du Plan d’action global conjoint (JCPOA) – l’accord nucléaire qu’il a signé avec les grandes puissances mondiales en 2015.

En vertu de l’accord, l’Iran a accepté de recevoir des inspections inopinées de l’AIEA et de limiter la quantité d’uranium enrichi qu’il produit, en échange d’un allégement des sanctions imposées par les États-Unis et les signataires européens de l’accord.

Cependant, en 2018, le président américain de l’époque, Donald Trump, a annoncé que l’Amérique se retirerait unilatéralement du JCPOA et a lancé un « pression maximale » campagne de sanctions contre l’Iran. Le retrait est intervenu alors que les inspecteurs de l’AIEA ont déclaré que l’Iran respectait ses engagements au titre de l’accord.

Aussi sur rt.com « Grave inquiétude »: la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni condamnent la production iranienne d’uranium métal comme une « étape clé » dans la construction d’armes nucléaires

En réponse à la sortie des États-Unis de l’accord, l’Iran a commencé à violer ses engagements en enrichissant de l’uranium au niveau 4,5, au-delà du niveau 3,67 autorisé par le JCPOA.

En décembre 2020, le parlement iranien a adopté un projet de loi exigeant la suspension des inspections instantanées de l’ONU, limitant les contrôles de l’AIEA aux sites nucléaires déclarés et obligeant le pays à « produire et stocker 120 kg par an d’uranium enrichi à 20 pour cent. »

L’envoyé iranien auprès de l’AIEA a tweeté lundi que l’agence onusienne avait été informée de la décision de mettre fin aux inspections surprises des sites nucléaires conformément à la loi parlementaire.

La loi du Parlement sera exécutée à temps (23 février) et l’AIEA a été informée aujourd’hui pour assurer la transition en douceur vers un nouveau cours en temps voulu. Après tout, la bonne volonté engendre la bonne volonté! – Gharibabadi (@Gharibabadi) 15 février 2021

Dans le même temps, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré lundi que l’Iran annulerait encore ses engagements nucléaires si le président américain Joe Biden ne levait pas les sanctions de l’ère Trump.

Il a également souligné que les restrictions prévues sur les contrôles sur site par l’AIEA « ne signifie pas mettre fin à toutes les inspections. »

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!