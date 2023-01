L’Iran indigné après que le journal satirique français Charlie Hebdo a publié des caricatures se moquant de Khamenei

Une série de caricatures offensantes représentant le chef suprême iranien l’ayatollah Ali Khamenei dans le magazine satirique français Charlie Hebdo a provoqué l’indignation à Téhéran.

Le dernier numéro du magazine présente les gagnants d’un récent concours de dessins animés dans lequel les participants ont été invités à dessiner les caricatures les plus offensantes de Khamenei, qui a occupé la plus haute fonction de l’Iran pendant plus de 30 ans.

Le concours a été présenté comme une manifestation de soutien aux manifestations anti-gouvernementales secouant l’Iran en réponse à la mort d’une femme détenue par la police des mœurs iranienne en septembre.

L’un des finalistes représente un ecclésiastique enturbanné atteignant le nœud coulant d’un bourreau alors qu’il se noie dans le sang, tandis qu’un autre montre Khamenei accroché à un trône géant au-dessus des poings levés des manifestants. D’autres mettent en scène des scènes plus vulgaires et sexuellement explicites.

Mercredi, l’Iran a convoqué l’ambassadeur de France pour condamner les caricatures. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a promis une “réponse décisive et efficace” à la publication des caricatures, qui, selon lui, ont insulté les autorités religieuses et politiques iraniennes.

Charlie Hebdo publie depuis longtemps des caricatures vulgaires se moquant des islamistes. Le 7 janvier 2015, deux extrémistes d’Al-Qaida d’origine française ont attaqué le bureau du journal, tuant 12 caricaturistes, et il a été la cible d’autres attaques au fil des ans.

Le magazine se présente comme un défenseur de la démocratie et de la liberté d’expression, mais il repousse régulièrement les limites des lois françaises sur les discours de haine avec des caricatures souvent sexuellement explicites qui ciblent presque tout le monde.

Le gouvernement français, tout en défendant la liberté d’expression, a réprimandé le magazine privé dans le passé pour avoir attisé les tensions.

L’Iran est en proie à des manifestations nationales depuis près de quatre mois après la mort à la mi-septembre de Mahsa Amini, une femme de 22 ans qui avait été arrêtée par la police des mœurs iranienne pour avoir prétendument violé le code vestimentaire islamique strict du pays.

Les femmes ont pris la tête des manifestations, nombre d’entre elles retirant le foulard islamique obligatoire en public. Les manifestants ont appelé au renversement des religieux au pouvoir en Iran dans l’un des plus grands défis à leur régime depuis la révolution islamique de 1979 qui les a portés au pouvoir.

