L’Iran gronde la France pour de violents troubles

Téhéran a également émis un avis aux voyageurs, mettant en garde ses citoyens contre les « voyages inutiles » en France à la lumière des émeutes en cours

Le ministère iranien des Affaires étrangères a exhorté dimanche le gouvernement français à faire preuve de prudence et de retenue face à la poursuite des manifestations et des émeutes généralisées à travers le pays. Il a également exhorté les ressortissants iraniens à éviter de se rendre en France, citant les conditions là-bas.

« Comme par le passé, nous conseillons au gouvernement et à la police français de tenir compte des demandes des manifestants tout en faisant preuve de retenue et en évitant la violence », a déclaré le porte-parole du ministère, Nasser Kanaani.

Kanaani a également suggéré que les troubles en France, ainsi que la situation dans d’autres pays européens non spécifiés, découlaient de prétendument « traitement discriminatoire » des migrants et la réticence des gouvernements respectifs à y faire face. Il a également appelé Paris à respecter les droits fondamentaux du peuple et à permettre « manifestations pacifiques » continuer sans encombre.

Le gouvernement français est censé mettre fin au traitement violent de son peuple en respectant les principes de la dignité humaine, de la liberté d’expression et du droit des citoyens à manifester pacifiquement.

En plus d’exhorter les autorités françaises à faire preuve de prudence face au chaos, Téhéran a également exhorté ses citoyens à s’abstenir de prendre « déplacements inutiles » à la France tant que la situation sécuritaire reste douteuse.

La violence en France a été déclenchée par la fusillade mortelle par la police de Nahel M. lors d’un contrôle routier dans la banlieue parisienne de Nanterre plus tôt cette semaine. Le jeune de 17 ans a été mortellement blessé à bout portant et est décédé peu de temps après.

L’incident a déclenché des manifestations de colère et des émeutes à travers le pays, des biens et des voitures ont été détruits et plusieurs bâtiments publics ont été attaqués par des foules tapageuses. Avec des centaines de personnes arrêtées et plus de 45 000 agents des forces de l’ordre déployés dans les rues, le gouvernement français n’a jusqu’à présent pas été en mesure de réprimer les troubles. De plus, la violence s’est déjà propagée aux pays voisins, dont la Belgique et la Suisse.