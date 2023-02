L’Iran gracie ou commue la peine d’un “grand” nombre de prisonniers, selon les médias d’État

CNN

L’Iran va gracier ou commuer les peines d’un grand nombre de prisonniers dans le cadre d’une amnistie annuelle, ont rapporté dimanche les médias officiels, bien que l’on ne sache pas comment cela s’appliquera aux personnes arrêtées lors de la récente vague de manifestations.

Le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a approuvé une proposition visant à “grâcer ou commuer” les peines de milliers de prisonniers, selon les médias d’État, mais avec des exceptions notables qui excluront probablement de nombreux manifestants emprisonnés.

Selon le Tasnim semi-officiel, l’amnistie ne s’applique pas aux personnes condamnées ou accusées d'”espionnage pour le compte d’étrangers, de liens directs avec les services de renseignement étrangers, de meurtre ou de blessures intentionnelles, ainsi que de vandalisme ou d’incendie criminel contre des agents gouvernementaux, militaires et publics”. sites » – toutes les charges régulièrement retenues contre les manifestants et les ressortissants étrangers emprisonnés en Iran.

Se référant aux manifestants, le juge en chef Gholam​-Hossein Mohseni​-Ejei a déclaré qu'”un certain nombre de condamnés emprisonnés à la suite des récentes émeutes en Iran avaient été trompés dans des actes répréhensibles sous l’influence de la campagne de propagande de l’ennemi” et ont “demandé pardon”, Tasnim signalé.

Au moins une organisation iranienne de défense des droits de l’homme a qualifié cette décision de “propagande”.

« Le #HypocriticalPardoning des manifestants par Khamenei est un acte de propagande. Ils ont utilisé leur propre droit pour protester et leurs arrestations et condamnations ne sont pas justifiées. Non seulement tous les manifestants doivent être libérés, mais dans la voie de la justice, le procès des auteurs et des agents de la répression est également un droit universel », a déclaré Iran Human Rights sur Twitter.

Une ONG basée à New York, le Centre pour les droits de l’homme (CHRI) en Iran, a décrit la décision de Khamenei comme un ” coup de pub ” sans ” aucun fondement dans la réalité “.

Le directeur adjoint du CHRI, Jasmin Ramsey, a déclaré dimanche à CNN dans un communiqué que le régime iranien avait “une histoire documentée de déclarations nobles sur la libération de prisonniers politiques et de non-respect”.

“Ce à quoi nous nous attendons, c’est que certains seront libérés tandis que de nombreux autres, en particulier des prisonniers politiques éminents qui ont été injustement emprisonnés pendant des années, resteront emprisonnés”, a déclaré Ramsey.

“Il s’agit d’un coup de presse qui n’a aucun fondement dans la réalité d’un régime qui a perdu sa légitimité auprès de son peuple. La répression politique, les emprisonnements après des “procès” fictifs menés par des tribunaux fantoches, la criminalisation de la dissidence demeurent”, a-t-elle poursuivi.

L’agence de presse semi-officielle Mehr a affirmé que “des dizaines de milliers” de prisonniers pourraient être graciés ou voir leur peine commuée, mais n’a fourni aucun détail.

Khamenei a fait cette annonce avant le 44e anniversaire de la “victoire de la révolution islamique” marqué le 11 février. Il est de coutume pour Khamenei d’accorder l’amnistie à certains prisonniers pour faire cette occasion.

Les manifestations antigouvernementales, déclenchées par la mort de Mahsa Amini, une jeune femme kurdo-iranienne en septembre 2022, ont entraîné l’arrestation de dizaines de milliers de personnes à travers le pays.

Le mois dernier, l’Iran a exécuté deux manifestants accusés d’avoir tué des membres du personnel de sécurité, provoquant un tollé international. Les critiques ont déclaré que les exécutions étaient le résultat de procès fictifs hâtifs. Au moins 43 personnes risquent actuellement d’être exécutées en Iran, selon un décompte de CNN, mais le groupe d’activistes 1500Tasvir affirme que ce nombre pourrait atteindre 100.