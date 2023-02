L’Iran gracie “des dizaines de milliers” de condamnés – médias – RT World News

Les Iraniens condamnés pour avoir participé à des manifestations de masse faisaient partie de ceux qui ont été amnistiés par le guide suprême

Le guide suprême de l’Iran, l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei, a accepté d’accorder l’amnistie à “des dizaines de milliers” de prisonniers, parmi lesquels des personnes condamnées pour leur rôle dans les récentes manifestations et émeutes, ont rapporté dimanche les médias officiels.

Cette décision a coïncidé avec le 44e anniversaire de la révolution islamique iranienne, célébrée en Iran du 1er au 11 février.

Ceux qui ont participé aux manifestations et aux émeutes pouvaient voir leur peine réduite ou être totalement graciés, tant qu’ils n’étaient pas accusés d’espionnage, de contact avec des agents de renseignement étrangers, n’endommageaient pas les biens de l’État et ne blessaient ou ne tuaient personne pendant les émeutes, a déclaré l’agence de presse d’État IRNA.

Khamenei aurait approuvé une demande de grâce qui avait été faite par le chef du pouvoir judiciaire iranien Gholam Hossein Mohseni-Ejei. Le guide suprême prononce régulièrement des verdicts similaires à l’occasion de diverses fêtes religieuses.

Le nombre exact de personnes couvertes par l’amnistie n’a pas été révélé, mais IRNA a rapporté “des dizaines de milliers” pourrait être pardonné. On ne sait pas non plus combien d’entre eux ont été condamnés pour avoir participé aux manifestations.















L’Iran a connu des mois de manifestations et d’émeutes déclenchées par la mort d’une jeune femme, Mahsa Amini, en garde à vue en septembre. Amini a été arrêté pour avoir porté un “inapproprié” hijab et est décédée des suites de mauvais traitements présumés pendant sa détention.

Les États-Unis, l’UE et certains autres pays ont accusé Téhéran d’avoir violemment réprimé les manifestants et imposé une série de sanctions contre l’Iran. Le Parlement européen a adopté le mois dernier une résolution appelant Bruxelles et les États membres de l’UE à mettre sur liste noire le Corps des gardiens de la révolution islamique en tant qu’organisation terroriste.

Cette décision a déclenché une réaction de colère à Téhéran, le parlement iranien avertissant l’UE que si elle le faisait, l’Iran riposterait en déclarant toutes les armées de l’UE comme des organisations terroristes.

L’Iran a également nié les allégations selon lesquelles la mort d’Amini était le résultat de brutalités policières et a insisté sur le fait que les troubles dans le pays avaient été provoqués de l’étranger. Washington et Bruxelles ont utilisé les manifestations comme excuse pour imposer des sanctions supplémentaires et attiser les tensions sociales en Iran, a déclaré Téhéran.