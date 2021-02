L’Iran freine les inspecteurs nucléaires, mais semble laisser la place à un accord

L’annonce vague semblait faire partie des manœuvres en Iran sur la manière de répondre à une offre de l’administration Biden de reprendre le contact diplomatique sur le rétablissement de l’accord que le président Donald J.Trump a abandonné il y a près de trois ans. Le président Biden et le secrétaire d’État Antony J. Blinken ont proposé de rejoindre les nations européennes dans ce qui serait la première diplomatie substantielle avec Téhéran en plus de quatre ans.

Dans le même temps, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré qu’en vertu d’une loi adoptée par le Parlement du pays, Téhéran ne respecterait plus un accord avec l’agence nucléaire qui donne aux inspecteurs le droit d’exiger l’accès à tout site où ils une activité nucléaire suspecte peut avoir eu lieu. Il a également déclaré que les inspecteurs ne pourraient pas obtenir des images des caméras de sécurité qui maintiennent certains des sites sous surveillance constante.

L’Iran semble avoir en partie levé sa menace de limiter fortement les inspections internationales de ses installations nucléaires à partir de mardi, donnant aux pays occidentaux trois mois pour voir si le début d’une nouvelle initiative diplomatique avec les États-Unis et l’Europe rétablira l’accord nucléaire de 2015.

«L’Iran n’a pas encore répondu», a déclaré dimanche Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de M. Biden, dans l’émission «Face the Nation» de CBS. «Mais ce qui s’est passé en conséquence, c’est que le script a été retourné. C’est l’Iran qui est maintenant isolé diplomatiquement, pas les États-Unis. Et la balle est dans leur camp.

L’Iran a constamment essayé de faire pression sur Washington pour qu’il lève les sanctions, avec une augmentation progressive de la quantité de combustible nucléaire qu’il produit et des annonces qu’il commence à enrichir de l’uranium à des niveaux plus élevés, plus proches des matériaux de qualité bombe. Menacer de restreindre les inspecteurs fait partie de cet effort.

Mais maintenant, les Iraniens se retrouvent dans un coin de leur propre chef: avec une élection présidentielle dans quatre mois, personne ne veut paraître faible face à la pression internationale.

Les dirigeants iraniens reconnaissent également que l’élection de M. Biden leur donne leur meilleure chance depuis 2018 de voir les sanctions levées – et les ventes internationales de pétrole affluent. Cela nécessitera de restaurer les limites de production prescrites dans l’accord de 2015. L’accord oblige également l’Iran à se soumettre aux inspections instantanées des sites non déclarés en vertu de ce qu’on appelle le protocole additionnel, les règles que la plupart des membres de l’Agence internationale de l’énergie atomique adhèrent en accordant des droits plus larges aux inspecteurs.

M. Grossi et les responsables de la Maison Blanche semblaient désireux d’éviter toute suggestion selon laquelle les limites imposées aux inspecteurs créaient une crise telle que celle à laquelle l’administration Clinton a été confrontée en 1994, lorsque la Corée du Nord a expulsé les inspecteurs de l’agence et a couru pour une bombe. Dans ce cas, les inspecteurs poursuivront leur travail en Iran, même si leur vision de la production de combustible nucléaire et leur capacité à retracer les activités nucléaires passées sont limitées.