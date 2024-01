L’Iran frappe la Syrie, l’Irak et le Pakistan alors que les tensions au Moyen-Orient montent en flèche

Ces développements ont accru les inquiétudes quant à la possibilité d’un conflit plus large au Moyen-Orient, alors que la guerre entre Israël et le Hamas et les bombardements israéliens quotidiens sur l’enclave de Gaza dépassent le cap des 100 jours.

DUBAI, Émirats arabes unis — En 24 heures, l’Iran a lancé des frappes de missiles et de drones sur des cibles dans trois pays – l’Irak, la Syrie et le Pakistan – et a pris la mesure extraordinaire d’annoncer sa responsabilité dans ces attaques, déclenchant la colère de ses voisins.

Bagdad a rappelé son ambassadeur en Iran après l’attaque de lundi soir contre la région semi-autonome du nord du Kurdistan, qui a tué quatre civils et en a blessé au moins six. Téhéran a déclaré que la frappe visait un centre d’espionnage israélien situé près du consulat américain à Erbil, la capitale régionale du Kurdistan. Le Premier ministre kurde irakien Masrour Barzani a rejeté les affirmations iraniennes, qualifiant l’attaque de « crime contre le peuple kurde ». Le ministère irakien des Affaires étrangères a, quant à lui, qualifié les attaques de « violation du droit international » et annoncé qu’il déposerait une plainte auprès du Conseil de sécurité de l’ONU. Le ministère français des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que l’Iran “contribuait à l’escalade des tensions régionales – et cela devait cesser”. S’adressant à CNBC lors du Forum économique mondial de Davos mardi soir, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a défendu les actions de son pays. Les frappes des forces iraniennes étaient “conformes à la lutte contre le terrorisme et à la légitime défense”, a déclaré le ministre, ajoutant : “Nous n’avons aucune réserve lorsqu’il s’agit de garantir nos intérêts nationaux avec tout autre pays”.

Téhéran a également frappé ce qu’il considère comme des cibles de l’État islamique dans le nord de la Syrie, parallèlement à ses frappes en Irak. Il a ensuite pris pour cible le quartier général d’un groupe armé sunnite dans la province du Baloutchistan, à l’ouest du Pakistan, près de la frontière iranienne. Le ministère pakistanais des Affaires étrangères a déclaré mardi qu’il “condamne fermement la violation non provoquée de son espace aérien par l’Iran”, qui, selon lui, a tué deux enfants et en a blessé trois autres. Il a ajouté qu'”il est encore plus préoccupant que cet acte illégal ait eu lieu malgré l’existence de plusieurs canaux de communication entre le Pakistan et l’Iran”.

L’Iran présente son premier missile balistique hypersonique « Fattah » (Conqueror) lors d’un événement en présence du président Ebrahim Raisi et d’autres responsables gouvernementaux à Téhéran, Iran, le 6 juin 2023. Actualités Sepah | Agence Anadolu | Getty Images

Même si les attaques contre la Syrie et le Pakistan n’étaient pas liées à Israël – Téhéran a déclaré qu’elles visaient des groupes terroristes anti-iraniens – elles signifient une action directe plus audacieuse de la part de l’Iran, qui finance et fournit des forces opposées à Israël comme le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza et le Hamas. Houthis au Yémen. “Cela montre que l’Iran ne cessera pas de cibler de tels groupes à travers sa frontière orientale et utilisera des missiles et des drones”, a déclaré Umar Karim, chercheur associé au Centre Roi Fayçal pour la recherche et les études islamiques. dit Al-Monitor, média du Moyen-Orient, faisant référence aux frappes au Pakistan. L’audace des attaques, a-t-il dit, suggère que “on peut s’attendre à ce que l’Iran s’attaque à ces groupes militants… à l’avenir”.

La milice Houthi du Yémen – soutenue par l’Iran – a lancé ces dernières semaines des dizaines d’attaques contre des navires commerciaux dans la mer Rouge pour protester contre ce qu’elle appelle le génocide israélien de la population de la bande de Gaza. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, plus de 24 000 personnes dans l’enclave assiégée ont été tuées sous les bombardements israéliens depuis le 7 octobre, lorsque le Hamas a tué 1 200 personnes lors d’une attaque terroriste dans le sud d’Israël. La famine massive et les maladies dans la bande de Gaza constituent désormais une menace pour la vie aussi grande que les bombardements israéliens quotidiens, les groupes humanitaires internationaux mettent en garde. En réponse aux attaques de la mer Rouge, les gouvernements américain et britannique ont commencé la semaine dernière à lancer des frappes de missiles contre les positions des Houthis au Yémen. Alors que les États-Unis ont frappé les mandataires iraniens en Syrie et en Irak depuis le début de la guerre à Gaza, les frappes de missiles ont marqué la première attaque américaine contre le groupe yéménite. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré mardi à CNBC que les Houthis « ne reçoivent aucun ordre ou instruction de notre part ».