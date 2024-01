L’Iran frappe des cibles dans le nord de l’Irak et de la Syrie alors que les tensions régionales s’intensifient

IRBIL, Irak (AP) – L’Iran a tiré des missiles lundi soir sur ce qu’il prétend être un « quartier général des services de renseignement » israélien près du consulat américain dans la ville d’Erbil, dans le nord de l’Irak, et sur des cibles liées au groupe extrémiste État islamique dans le nord de la Syrie.

Quatre civils ont été tués et six blessés après que des missiles ont frappé une zone huppée près du consulat d’Erbil, siège de la région semi-autonome kurde d’Irak, selon le conseil de sécurité du gouvernement régional kurde.

Gardiens de la révolution iraniens a déclaré dans un communiqué qu’il avait frappé un quartier général du Mossad, l’agence de renseignement israélienne, dans la région kurde d’Irak. Un autre communiqué indique qu’il a tiré un certain nombre de missiles balistiques sur des « opérations terroristes », y compris des cibles de l’État islamique, en Syrie et les a détruits.

Les frappes surviennent à un moment de tensions accrues dans la région et de craintes d’une propagation plus large de la guerre en cours à Gaza.

Depuis le déclenchement du Guerre Israël-Hamas le 7 octobredes milices soutenues par l’Iran en Irak ont ​​lancé des attaques de drones quasi quotidiennes sur des bases abritant les forces américaines en Irak et en Syrie, ce que les groupes ont qualifié de représailles au soutien de Washington à Israël et dans le but de forcer les troupes américaines à quitter la région. .

Les États-Unis condamnent fermement « les frappes irresponsables de missiles de l’Iran » à Erbil, a déclaré le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller. Il a déclaré que les attaques « portent atteinte à la stabilité de l’Irak ».

Un responsable américain de la défense, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de détails qui n’ont pas été rendus publics, a déclaré que les États-Unis avaient suivi les missiles qui ont frappé le nord de l’Irak et le nord de la Syrie, et qu’aucune installation américaine n’avait été touchée ou endommagée lors des attaques. Le responsable a déclaré que les premières indications étaient que les frappes étaient « imprudentes et imprécises ».

Un responsable de la sécurité irakienne a déclaré qu’Erbil avait été ciblée par « plusieurs » missiles balistiques, mais n’a pas donné plus de détails. Un responsable d’une milice irakienne soutenue par l’Iran a déclaré que 10 missiles étaient tombés dans la zone proche du consulat américain. Il a déclaré que les missiles avaient été lancés par les Gardiens de la révolution iraniens. Les deux responsables ont parlé sous couvert d’anonymat.

Peshraw Dizayi, un éminent homme d’affaires local dont le portefeuille comprenait des sociétés immobilières et de services de sécurité, a été tué lors de l’une des frappes d’Erbil avec des membres de sa famille, selon un message publié sur X, anciennement Twitter, par Mashan al- Jabouri, ancien député irakien. Al-Jabouri a déclaré que l’un des missiles était tombé sur le « palais de Dizayi, à côté de ma maison, qui est en construction sur la route menant à la station balnéaire de Salah al-Din ».

D’autres personnalités politiques régionales ont également confirmé la mort de Dizayi.

En 2022, l’Iran a revendiqué la responsabilité d’un barrage de missiles qui a frappé dans la même zone près du vaste complexe du consulat américain à Erbil, affirmant qu’il s’agissait de représailles à une frappe israélienne en Syrie qui a tué deux membres des Gardiens de la révolution.

La frappe iranienne dans le nord de la Syrie est intervenue lundi soir après État islamique Le groupe a revendiqué plus tôt ce mois-ci la responsabilité de deux attentats-suicide visant une commémoration d’un général iranien tué lors d’une frappe de drone américain en 2020. L’attaque de Kerman a tué au moins 84 personnes et en a blessé 284 autres lors d’une cérémonie en l’honneur du général des Gardiens de la révolution Qassem Soleimani.

Le mois dernier, l’Iran a accusé Israël d’avoir tué un général iranien de haut rang, Seyed Razi Mousavi, lors d’une frappe aérienne sur un quartier de Damas.

——-

Les rédactrices d’Associated Press, Tara Copp à Washington et Abby Sewell à Beyrouth, ont contribué à ce rapport.