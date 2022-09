L’avion est censé frapper les villes israéliennes de Haïfa et de Tel-Aviv, a déclaré le général iranien

L’Iran dit avoir développé un drone suicide spécialement conçu pour frapper les plus grandes villes côtières d’Israël au cas où des hostilités ouvertes éclateraient entre les deux ennemis de longue date.

S’adressant à la chaîne iranienne IRIB TV1, le général de brigade Kioumars Heydari, le chef des forces terrestres du pays, a révélé que Téhéran avait développé le drone Arash-2, qui est une version plus récente du véhicule aérien sans pilote (UAV) suicide à longue portée Arash-1. .

Présentant la prochaine génération de ce drone comme “hors pair,” Heydari a noté que l’Iran avait “spécialement conçu ce drone pour cibler Haïfa et Tel-Aviv.” Il a également déclaré que l’armée de son pays “attendent des ordres pour le déployer un jour.”

Le général a ensuite décrit les fonctionnalités d’Arash-2, affirmant que ses capacités uniques lui permettent de récupérer des informations plusieurs fois avant de frapper et d’éliminer sa cible désignée. Heydari a ajouté que le drone avait déjà été ajouté à l’inventaire de l’armée et a promis de démontrer son potentiel lors de futurs exercices militaires.

Lire la suite Washington double sa demande de livraison de drones iraniens

Selon les médias, le prédécesseur du nouveau drone, Arash-1, a la capacité de parcourir une distance de plus de 1 400 kilomètres avant d’atteindre sa cible et peut échapper à la détection radar. Le drone mesurerait 4,5 mètres de long et son envergure serait comprise entre 3,5 et 4 mètres. La conception du drone lui permet également d’économiser du carburant.

L’Iran et Israël sont depuis longtemps en désaccord, le programme nucléaire de Téhéran étant l’un des principaux points de discorde. Bien que l’Iran insiste sur le fait que ses intentions sont pacifiques, Tel-Aviv craint que Téhéran puisse éventuellement acquérir des armes nucléaires malgré l’accord nucléaire signé en 2015 par les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, la Russie, la Chine, l’UE et l’Iran. Israël est également largement soupçonné d’être à l’origine d’attaques secrètes contre les capacités de recherche nucléaire de l’Iran et de l’assassinat de plusieurs scientifiques de Téhéran.