L’Iran fournit à Moscou des matériaux pour construire une usine de drones en Russie, selon la Maison Blanche | Nouvelles du monde

L’Iran a fourni à la Russie des matériaux pour construire une usine de fabrication de drones qui pourrait être pleinement opérationnelle au début de l’année prochaine, a déclaré la Maison Blanche.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a ajouté que la Maison Blanche publie des images satellite de « l’emplacement prévu » de l’usine de fabrication à la Russie Zone économique spéciale d’Alabuga.

Kirby a également déclaré que Moscou semble approfondir sa coopération en matière de défense avec L’Iran et avait reçu des centaines de drones d’attaque à sens unique qu’il utilise pour frapper Ukraine.

La Maison Blanche a cité des informations récemment déclassifiées car elle a déclaré que les drones, ou véhicules aériens sans équipage (UAV), ont été construits en Iran, expédiés à travers la mer Caspienne, puis utilisés par Forces russes contre l’Ukraine.

M. Kirby a déclaré: « La Russie a utilisé des drones iraniens ces dernières semaines pour frapper Kiev et terroriser la population ukrainienne, et le partenariat militaire russo-iranien semble s’approfondir.

« Nous sommes également préoccupés par le fait que la Russie travaille avec l’Iran pour produire des drones iraniens depuis l’intérieur de la Russie. »

La Russie et l’Iran « envoient des armes dans les deux sens »

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré que le gouvernement était d’accord avec « l’évaluation américaine » et a ajouté : « L’Iran a fourni à la Russie un flux constant d’armes et de munitions qui sont utilisées pour tuer des civils en Ukraine.

« En retour, la Russie fournit à l’Iran une technologie militaire sophistiquée, un soutien financier et des conseils que le régime pourrait utiliser pour menacer nos partenaires au Moyen-Orient et réprimer les manifestations.

« Le Royaume-Uni et nos partenaires ont déjà sanctionné de nombreux responsables de ce commerce meurtrier d’armes et continueront de demander des comptes à cette alliance désespérée. »

Les États-Unis ont déjà sanctionné les dirigeants iraniens d’un fabricant de matériel de défense pour la fourniture de drones à la Russie.

L’Iran a reconnu avoir envoyé des drones en Russie, mais a déclaré dans le passé qu’ils avaient été envoyés avant le début de l’invasion de l’Ukraine.

Moscou a nié que ses forces aient utilisé des drones iraniens en Ukraine.

« Une coopération sans précédent »

M. Kirby a fait des affirmations similaires à M. Cleverly selon lesquelles le soutien entre l’Iran et la Russie a circulé dans les deux sens.

Il a déclaré que l’Iran avait demandé des milliards de dollars d’équipements militaires à la Russie, notamment des hélicoptères et des radars.

« La Russie a offert à l’Iran une coopération de défense sans précédent, notamment sur les missiles, l’électronique et la défense aérienne », a-t-il déclaré.

« Il s’agit d’un partenariat de défense à grande échelle qui nuit à l’Ukraine, aux voisins de l’Iran et à la communauté internationale.

communauté.

« Nous continuons à utiliser tous les outils à notre disposition pour exposer et perturber ces activités, notamment en

partager cela avec le public – et nous sommes prêts à faire plus. »

M. Kirby a déclaré que les transferts de drones constituaient une violation des règles des Nations Unies et que les États-Unis chercheraient à tenir les deux pays responsables.

En savoir plus:

Un contrat montre que « l’Iran a vendu des munitions à la Russie pour la guerre »

Voyage secret de cargos accusés de ravitailler l’invasion

La Russie « a envoyé 140 millions d’euros en espèces à l’Iran en échange de drones meurtriers »

Effort de sanctions pour mettre fin à la « violation » de l’accord de l’ONU

La Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne, les États-Unis et l’Ukraine affirment que la fourniture de drones de fabrication iranienne à la Russie viole une ONU de 2015

Résolution du Conseil de sécurité consacrant l’accord sur le nucléaire iranien.

En vertu de la résolution de l’ONU de 2015, un embargo sur les armes conventionnelles contre l’Iran était en place jusqu’en octobre 2020.

L’Ukraine et les puissances occidentales soutiennent que la résolution inclut des restrictions sur les missiles et les technologies connexes jusqu’à ce que

octobre 2023 et peut englober l’exportation et l’achat de systèmes militaires avancés – tels que des drones.

Les missions iranienne et russe auprès des Nations unies n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur les accusations américaines.

M. Kirby a déclaré : « Nous continuerons d’imposer des sanctions aux acteurs impliqués dans le transfert d’équipements militaires iraniens vers la Russie pour une utilisation en Ukraine ».

Il a déclaré que les nouveaux conseils américains publiés vendredi visaient « à aider les entreprises et les autres gouvernements à mieux comprendre les risques posés par le programme iranien de drones et les pratiques illicites que l’Iran utilise pour se procurer des composants ».

L’avis a mis en évidence les éléments clés recherchés par l’Iran pour son développement de drones, y compris l’électronique comme les processeurs et les contrôleurs.