L’Iran dispose de technologies pour produire presque tous les équipements de l’industrie gazière, a déclaré le chef de sa société d’ingénierie gazière.

Moscou et Téhéran ont conclu un accord qui verrait la République islamique vendre 40 turbines à gaz produites localement à la Russie, a déclaré dimanche Reza Noushadi, PDG de la société iranienne d’ingénierie et de développement du gaz, à l’agence de presse du ministère iranien du Pétrole, Shana.

Selon Noushadi, l’Iran est actuellement capable de produire indépendamment « 85 % de… l’équipement nécessaire à l’industrie du gaz. Cette capacité lui a permis de signer le contrat avec Moscou, a-t-il ajouté. Le PDG n’a pas révélé quand exactement l’accord a été conclu et quand les turbines doivent arriver en Russie.

Les responsables russes n’ont jusqu’à présent pas commenté les déclarations de Noushadi. Cette évolution intervient alors que les politiques de sanctions des États-Unis et de leurs alliés ont touché les liens industriels entre la Russie et ses fournisseurs d’équipements occidentaux. Plus tôt cette année, le géant national de l’énergie Gazprom a dû réduire progressivement les livraisons de gaz vers l’Europe via le gazoduc Nord Stream 1 en raison de problèmes techniques liés à l’entretien des turbines.

Des problèmes sont survenus en raison des sanctions imposées à la Russie qui ont empêché la maintenance de certains équipements et la livraison de pièces de rechange, a déclaré la société à ce moment-là. L’une de ces turbines, initialement fournie à la Russie par la société allemande Siemens, est restée bloquée au Canada, où elle avait été envoyée pour maintenance, en raison de la politique de sanctions d’Ottawa. Berlin a finalement réussi à le récupérer mais il n’a jamais été livré d’Allemagne à la Russie.

Nord Stream 1 et Nord Stream 2, qui n’ont pas encore été lancés en raison de l’opposition de Berlin, sont actuellement hors service en raison de fuites sur les deux pipelines en raison d’une série d’explosions sous-marines, que de nombreux pays considèrent comme un acte de sabotage.

Pendant ce temps, la Russie étend sa coopération économique avec l’Iran. Fin septembre, le ministère iranien du Pétrole a annoncé son intention d’acheter neuf millions de mètres cubes de gaz par jour à la Russie via l’Azerbaïdjan pour ses besoins, ainsi que six millions de mètres cubes de gaz supplémentaires par jour, dans le cadre d’un accord d’échange qui voir le gaz exporté vers les autres pays depuis les terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) iraniens.

L’annonce a été faite alors que Téhéran révélait les détails d’un accord conclu en juillet entre la National Iranian Oil Company (NIOC) et Gazprom. L’accord implique une coopération dans le domaine du développement des infrastructures pétrolières et gazières, y compris la construction de terminaux GNL et de gazoducs, ont déclaré des responsables iraniens. L’accord vaut 40 milliards de dollars, selon les médias locaux.

Vendredi, l’ambassadeur d’Iran en Russie, Kazem Jalali, a également déclaré aux journalistes que la République islamique prévoyait d’augmenter les importations de céréales russes et de devenir le plus gros importateur de ce produit. « L’année dernière, je crois, nous étions à la deuxième place dans nos achats en Russie. L’année prochaine, nous serons, je pense, numéro un. a déclaré le diplomate lors du récent forum “Made in Russia”.