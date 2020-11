L’Iran ferme les bureaux du gouvernement et resserre les restrictions sur les virus

Téhéran, Iran (AP) – L’Iran a annoncé vendredi que tous les bureaux du gouvernement fermeraient et fonctionneraient efficacement avec uniquement du personnel essentiel, renforçant encore les mesures contre les coronavirus alors que le pays se bat pour contenir sa vague d’infection la plus répandue à ce jour.

À partir de ce samedi – le premier jour de la semaine de travail en Iran – la télévision d’État a déclaré que «seuls les employés qui doivent être présents seront au travail» dans les bureaux du gouvernement. Les gestionnaires feront appel à qui doit encore venir travailler.

Le rapport ne précise pas la durée des fermetures, mais demande aux Iraniens de reporter toute visite prévue dans les bureaux du gouvernement.

Les infections ont grimpé en flèche ces derniers mois et vendredi, l’Iran a de nouveau établi un record de nouveaux cas de virus en une seule journée avec 14 051 cas, portant le total à 922 397.

L’Iran a également enregistré plus de 400 décès par virus par jour depuis samedi dernier, le jour même de l’entrée en vigueur de nouvelles restrictions renforcées. La porte-parole du ministère de la Santé, Sima Sadat Lari, a déclaré que le bilan des morts était de 47 095 vendredi, après la mort de 406 personnes depuis jeudi.

Depuis samedi, certains bureaux et organisations du gouvernement avaient fermé ou commencé à travailler avec moins de 30% de leurs employés, tandis que les banques, les bureaux de poste, les communications et autres services publics travaillaient avec la moitié de leur personnel.

Ces nouvelles mesures de verrouillage comprenaient également la fermeture de la plupart des entreprises, magasins, centres commerciaux et restaurants, et devraient durer deux semaines.

Le gouvernement iranien avait récemment résisté à la fermeture du pays pour tenter de sauver une économie en proie à des sanctions américaines sans précédent, qui empêchent effectivement l’Iran de vendre son pétrole à l’international. L’administration Trump a réimposé des sanctions en 2018 après le retrait de l’accord nucléaire de Téhéran avec les puissances mondiales.

Plus tôt ce mois-ci, les autorités ont ordonné un couvre-feu nocturne d’un mois pour les entreprises de Téhéran et de 30 autres grandes villes et villages, demandant aux magasins non essentiels de garder leurs travailleurs à la maison. Pourtant, l’application de la loi dans la métropole tentaculaire reste un défi.