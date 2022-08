L’Iran ferme la frontière avec l’Irak, les vols s’arrêtent au milieu de troubles violents

BAGDAD (AP) – L’Iran a fermé ses frontières terrestres avec l’Irak alors que les vols vers le pays se sont interrompus mardi au milieu des violences à Bagdad à la suite de l’annonce d’un religieux chiite influent qu’il démissionnerait de la politique.

Au moins 15 manifestants ont été tués depuis que les troubles ont éclaté lundi.

La télévision d’État iranienne a cité les “troubles” et le “couvre-feu” dans les villes irakiennes pour expliquer la fermeture des frontières. Il a exhorté les Iraniens à éviter tout voyage en Irak tout en exhortant les pèlerins chiites iraniens en Irak à éviter tout nouveau voyage entre les villes.

La décision est intervenue alors que des millions d’Iraniens se préparaient à se rendre en Irak pour le pèlerinage annuel sur les sites chiites.

Entre-temps, le Koweït a exhorté ses citoyens de l’Irak voisin à quitter le pays. L’agence de presse officielle KUNA a également encouragé ceux qui espéraient se rendre en Irak à retarder leurs plans en raison de l’éruption de violents affrontements de rue entre des groupes chiites rivaux dans le pays.

Le petit cheikh arabe du Golfe du Koweït partage une frontière longue de 254 kilomètres (158 miles) avec l’Irak.

Le transporteur long-courrier de Dubaï, Emirates, a interrompu mardi ses vols vers Bagdad en raison des troubles en cours en Irak. Le transporteur a déclaré qu’il “surveillait la situation de près”.

Il n’a pas précisé si les vols reprendraient pour mercredi.

Des manifestants fidèles au religieux Muqtada al-Sadr, qui a démissionné lundi, ont abattu les barrières de ciment à l’extérieur du palais du gouvernement avec des cordes et ont franchi les portes du palais. Beaucoup se sont précipités dans les salons somptueux et les salles en marbre du palais, un lieu de rencontre clé pour les chefs d’État irakiens et les dignitaires étrangers.

L’armée irakienne a annoncé un couvre-feu à l’échelle nationale et le premier ministre par intérim a suspendu les sessions du Cabinet en réponse à la violence. Des responsables médicaux ont déclaré que des dizaines de manifestants avaient été blessés par des coups de feu et des gaz lacrymogènes et des altercations physiques avec la police anti-émeute.

The Associated Press