L’Iran ferme la frontière avec l’Irak, les vols s’arrêtent au milieu de troubles violents

L’armée irakienne a déclaré que quatre roquettes avaient été lancées dans la zone verte fortement fortifiée, siège du gouvernement irakien où des affrontements armés ont fait rage pendant la nuit entre une milice royale du religieux irakien Muqtada al-Sadr et les forces de sécurité irakiennes.

La télévision d’État iranienne a cité les “troubles” et le “couvre-feu” dans les villes irakiennes pour expliquer la fermeture des frontières. Il a exhorté les Iraniens à éviter tout voyage en Irak tout en exhortant les pèlerins chiites iraniens en Irak à éviter tout nouveau voyage entre les villes.

Des manifestants fidèles au religieux Muqtada al-Sadr, qui a démissionné lundi, ont abattu les barrières de ciment à l’extérieur du palais du gouvernement avec des cordes et ont franchi les portes du palais. Beaucoup se sont précipités dans les salons somptueux et les salles en marbre du palais, un lieu de rencontre clé pour les chefs d’État irakiens et les dignitaires étrangers.