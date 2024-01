L’Iran fait monter la barre contre les États-Unis et des mandataires frappent une base irakienne avec des missiles balistiques

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Mike Pence prononce un discours devant les troupes américaines sur la base aérienne d’Al-Asad, en Irak, en 2019. REUTERS

Le personnel américain en Irak subit des évaluations de traumatisme crânien.

Les évaluations font suite à un barrage de missiles lancé par des milices soutenues par l’Iran sur la base aérienne d’Al-Asad.

Les tensions régionales se sont intensifiées, les actions de cette milice reflétant l’agression des Houthis.

Le personnel américain en Irak subit des évaluations de traumatisme crânien après que des milices soutenues par l’Iran ont lancé samedi un barrage de missiles balistiques et de roquettes sur la base aérienne d’Al-Asad, dans l’ouest de l’Irak, selon un communiqué du commandement central américain (CENTCOM).

Le communiqué de presse indique que plusieurs missiles balistiques et roquettes ont été lancés vers 18h30, heure de Bagdad, le 20 janvier.

“La plupart des missiles ont été interceptés par les systèmes de défense aérienne de la base tandis que d’autres ont touché la base”, selon le CENTCOM.

Le CENTCOM a déclaré que les évaluations des dommages sont en cours et que plusieurs membres du personnel américain sont en cours d’évaluation pour des traumatismes crâniens.

Au moins un militaire irakien aurait été blessé.

La Résistance islamique en Irak, une milice soutenue par l’Iran, a revendiqué la responsabilité du tir des missiles lancés depuis l’intérieur du pays.

On pense que l’attaque est la le plus important parmi plus de 140 incidents depuis la mi-octobredénote une tendance des milices soutenues par l’Iran à cibler les forces américaines en Irak et en Syrie, rapporte ABC News.

Ces attaques sont considérées par certains comme des actes de solidarité avec les Palestiniens dans le contexte du conflit Israël-Hamas, à l’image d’actions similaires menées par des militants Houthis dans la mer Rouge et dans le golfe d’Aden contre la navigation commerciale.

Contrairement aux attaques précédentes utilisant principalement des drones et des roquettes de fabrication iranienne, l’assaut de samedi impliquait des missiles balistiques plus puissants et représente un mouvement progressif, selon ABC News.

Le Pentagone affirme que les frappes contre les rebelles Houthis sont des mesures « défensives »

Missiles lors d’un défilé militaire organisé par les Houthis pour marquer l’anniversaire de leur prise de pouvoir à Sanaa, au Yémen, le 21 septembre 2023. REUTERS/Khaled Abdallah

L’Iran soutient également les Houthis et a déclenché des représailles de la part des États-Unis.

Le Pentagone a qualifié ses les frappes sur les missiles Houthis sont considérées comme « défensives » mesures.

Les attaques des rebelles Houthis contre les navires de la mer Rouge visaient à soutenir un cessez-le-feu à Gaza.

Les tensions accrues entre les milices soutenues par l’Iran et les États-Unis en Irak font suite à un Frappe de drone militaire américain à Bagdad le 4 janvierqui visait un haut dirigeant d’une de ces milices, rapporte le Guardian.

2 500 soldats américains sont toujours stationnés en Irak, dans le cadre de la mission en cours visant à contrer le groupe terroriste État islamique.

900 soldats américains supplémentaires sont déployés en Syrie pour empêcher une résurgence de l’État islamique, rapporte le Pentagone.