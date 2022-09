L’Iran fait face aux États-Unis devant un tribunal international pour saisie d’actifs

LA HAYE, Pays-Bas – L’Iran a déclaré lundi à la plus haute cour des Nations Unies que la confiscation par Washington de quelque 2 milliards de dollars d’actifs sur des comptes bancaires de l’État iranien pour indemniser les victimes des attentats à la bombe était une tentative de déstabilisation du gouvernement iranien et une violation du droit international.

En jeu, 1,75 milliard de dollars d’obligations, plus les intérêts accumulés, appartenant à l’État iranien mais détenus sur un compte Citibank à New York.

En 1983, un kamikaze dans un camion chargé d’explosifs de qualité militaire a attaqué la caserne des Marines américains à Beyrouth, tuant 241 soldats américains et 58 soldats français.

Alors que l’Iran a longtemps nié être impliqué, un juge du tribunal de district américain a déclaré Téhéran responsable en 2003. Selon cette décision, l’ambassadeur d’Iran en Syrie à l’époque avait appelé “un membre des Gardiens de la révolution iraniens et lui avait ordonné d’inciter à l’attentat contre la caserne des Marines”.

Le tribunal international a jugé qu’il était compétent pour entendre l’affaire en 2019, rejetant un argument des États-Unis selon lequel ses intérêts de sécurité nationale l’emportaient sur le traité d’amitié de 1955, qui promettait l’amitié et la coopération entre les deux pays.

“La liberté de navigation et de commerce garantie par le traité a été gravement violée”, a déclaré lundi Tavakol Habibzadeh, responsable des affaires juridiques internationales pour l’Iran, devant le panel de 14 juges.

L’Iran affirme qu’il n’a pas été impliqué dans l’attaque. Habibzadeh a déclaré lundi que les États-Unis avaient créé une « industrie du contentieux » contre l’Iran et les entreprises iraniennes dans le but de saper le régime. La saisie n’était qu’une manœuvre « visant à déstabiliser l’Iran et le gouvernement iranien », a déclaré Habibzadeh.