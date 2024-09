L’Iran fait face à des critiques après la disparition de trente œuvres d’art du musée de Téhéran

Trente tableaux de valeur prêtés par le Musée des arts religieux Imam Ali de Téhéran ont disparu après qu’une « entité non identifiée extérieure à la municipalité avec des documents officiels » pour une exposition qui n’a apparemment jamais eu lieu, selon un rapport du ministère de la Justice. Dépendance à l’art.

Le conseiller municipal de Téhéran, Nasser Amani, a révélé la nouvelle lors d’une récente réunion du conseil. La valeur d’un seul des tableaux disparus est estimée à environ 300 milliards de rials, soit l’équivalent de 500 000 dollars. Malgré les tentatives répétées pour obtenir des réponses, les autorités n’ont fourni aucune explication sur l’endroit où se trouvent les œuvres.

« Nous avons essayé de donner suite à cette affaire », a déclaré Amani lors de la réunion du conseil, « mais non seulement nous n’avons pas reçu de rapport, mais personne n’a fourni de réponse claire sur l’endroit où se trouvent les précieuses œuvres d’art. »

Les tableaux disparus s’ajoutent à une liste croissante de biens culturels disparus dans des circonstances suspectes en Iran. Parmi les scandales passés figurent le vol de 48 tapis tissés à la main du palais de Sa’dabad, un autre trésor national, qui auraient été déplacés vers des résidences privées.

Les critiques accusent le gouvernement iranien de ne pas avoir protégé le patrimoine culturel du pays, et soupçonnent les responsables de tirer profit de la vente de ces œuvres au marché noir. La disparition des tableaux, dans un contexte de sanctions économiques et de mauvaise gestion interne, a conduit de nombreuses personnes à s’interroger sur les priorités du gouvernement. Les militants réclament désormais une enquête complète sur les œuvres disparues et sur la possible mauvaise gestion du patrimoine culturel iranien.