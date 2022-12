L’Iran expulsé de la commission de l’ONU après la pression américaine

Téhéran et Moscou ont tous deux mis en doute la légalité de la résolution soutenue par les États-Unis

L’Iran a été retiré d’un groupe de l’ONU dédié aux droits des femmes à la suite d’un vote mené par les États-Unis, qui ont accusé le gouvernement d’abus contre des manifestants protestant contre la mort d’une jeune femme en garde à vue plus tôt cette année. Téhéran a qualifié la résolution d’illégale, arguant qu’il y a “sans précédent” pour un tel déménagement.

Le Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), composé de 54 membres, a adopté mercredi, par 29 voix contre 8, une mesure visant à expulser l’Iran de la Commission de la condition de la femme, 16 pays s’étant abstenus. La décision a pris effet immédiatement et la République islamique ne sera pas autorisée à rejoindre l’organisation avant la fin du mandat de l’ONU 2022-2026.

Washington, qui a d’abord proposé l’idée, a ensuite célébré le vote, le secrétaire d’État Antony Blinken déclarant que la résolution “envoie un message de soutien sans équivoque” aux femmes et aux filles en Iran, tandis que la Maison Blanche a déclaré que la décision aiderait à “tenir l’Iran responsable” pour la répression présumée des manifestants ces derniers mois.

L’ambassadeur iranien à l’ONU, Amir Saeid Iravani, a toutefois insisté sur le fait que la mesure était “totalement illégal” notant qu’aucune autre nation n’a jamais été dépouillée de sa qualité de membre de la commission.

“Les membres du Conseil sont pleinement conscients qu’il n’y a aucun précédent dans la pratique du Conseil consistant à mettre fin à la participation d’un membre élu à une Commission fonctionnelle pour quelque raison que ce soit, et cela n’est pas non plus soutenu par le règlement intérieur du Conseil”, dit Iravani.

Alors que le représentant permanent adjoint de la Russie, Gennady Kuzmin, a demandé l’avis des avocats de l’ONU sur la validité de la résolution, l’envoyé canadien, Bob Rae, a soutenu que le vote devait avoir lieu avant que les membres puissent demander un avis juridique. On ne sait pas si Moscou a donné suite à la demande, bien qu’elle ait finalement voté contre la résolution.

Outre la Russie, les opposants à la mesure parrainée par les États-Unis comprenaient la Chine, la Bolivie, Oman, le Nigéria, le Nicaragua, le Kazakhstan et le Zimbabwe, tandis que certains grands pays, comme l’Inde, ont voté pour s’abstenir. L’Afghanistan est censé siéger au conseil, mais le gouvernement dirigé par les talibans n’a pas été autorisé à participer aux réunions ou aux votes.

Les États-Unis et un certain nombre d’alliés ont accusé à plusieurs reprises Téhéran d’abus contre les manifestants qui se sont rassemblés après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, qui a perdu la vie dans des circonstances mystérieuses en septembre après avoir été arrêtée par la “police de la moralité” iranienne. Bien que le gouvernement ait choisi d’abolir les forces de police après des semaines de manifestations et d’émeutes, les responsables affirment que les troubles ont été alimentés par des États étrangers cherchant à déstabiliser l’Iran sous le couvert de protestations légitimes, certains ciblant nommément les États-Unis et Israël.

